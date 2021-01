V sistemu brezplačnega cepljenja od jeseni tudi dečki

Precepljenost šolarjev v šolskem letu 2019/2020 (vir: NIJZ) 79,9-odstotna proti hepatitisu B

91-odstotna proti ošpicam, mumpsu in rdečkam

90-odstotna proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju

58,5-odstotna proti okužbam s HPV



Tudi moški se morajo pogovarjati o tem

Precepljenost proti okužbam s HPV v šestih razredih osnovnih šol v Sloveniji FOTO: Arhiv NIJZ



Raka materničnega vratu smo zmanjšal za polovico

Cepljenje



Cepljenje proti HPV je vključeno v nacionalni program od leta 2009 in se za deklice izvaja v okviru sistematskih pregledov v šestem razredu devetletke. S šolskim letom 2021/22 bodo v brezplačno cepljenje, ki ga bo krila zdravstvena zavarovalnica (ZZZS), vključili tudi dečke. Od šolskega leta 2015/16 na stroške ZZZS proti HPV cepijo tudi zamudnice, to so dekleta, rojena od vključno leta 1998, ki se v šestem razredu osnovne šole niso cepila. Zamudnice se lahko brezplačno cepijo do 26. leta, po tem letu je tako za ženske kot za moške to samoplačniško. Otroci do 15. leta starosti potrebujejo dva odmerka v razmiku šestih mesecev, tisti po 15. letu pa tri.

Letošnjo jesen, natančneje z novim šolskim letom, tudi naša država uvaja brezplačno cepljenje proti humanim papilomavirusom (HPV) za dečke. Medtem ko smo dva pomembna cilja pri preprečevanju raka materničnega vratu v preventivnem programu Zora že dosegli, nas do leta 2030 čaka še en izziv: zagotoviti 90-odstotno precepljenost deklic do 15. leta proti HPV.Izteka se 15. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu (RMV). Slovenija se je konec lanskega leta pridružila globalni strategiji Svetovne zdravstvene organizacije, po kateri naj bi v prihodnjem desetletju dosegla 90-odstotno precepljenost deklic do 15. leta starosti proti HPV, 70-odstotno pregledanost žensk v presejalnem programu in 90 odstotkov žensk s predrakavimi spremembami in rakom materničnega vratu, ki se ustrezno zdravijo.Slovenija se lahko pohvali, da je zadnja dva cilja že dosegla, medtem ko uradni podatki za šolsko leto 2018/2019 pri deklicah kažejo 60-odstotno precepljenost in – velike regijske razlike. V Ljubljani in na Goriškem je precepljenost komaj 45-odstotna, več kot 80-odstotna pa je na Ravnah na Koroškem in v Murski Soboti.»O tej temi se moramo več pogovarjati, jo destigmatizirati in v pogovor vključiti tudi moške,« je prepričanaiz gibanja Gud vajb, ki spodbuja komunikacijo o okužbi s HPV, ki velja za eno najpogostejših spolno prenosljivih okužb, s katerimi se vsaj enkrat v življenju okuži okrog 80 odstotkov spolno aktivne populacije.Večina okužb s HPV poteka brez simptomov. Visokorizični genotipi virusov HPV povzročijo 90 odstotkov primerov raka materničnega vratu pri ženskah, od 70 do 90 odstotkov raka nožnice in zadnjika, ki prizadene tudi moške, in 47 odstotkov raka penisa. Okužbe so najpogostejše pri mladostnikih in mlajših odraslih med 15. in 25. letom. Zgodnje cepljenje je ena najboljših zaščit pred okužbo. »Za boleznimi, ki jih povzročajo virusi HPV, zbolevajo tudi moški, ki so, enako kot ženske, tudi prenašalci te okužbe. Zato je pomembno, da so poleg deklic v sistem brezplačnega cepljenja vključeni tudi dečki,« pravi specialistka ginekologije in porodništva. Testenova meni, da bi zaradi doseženih uspehov oziroma dobrega izhodišča Slovenija lahko postala ena prvih držav, ki bi ji uspelo uresničiti cilje na področju eliminacije raka materničnega vratu.Raka materničnega vratu je mogoče preprečiti s pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb, kar v programu Zora uspešno uresničujejo že od leta 2003. Tudi zato v zadnjih letih za rakom materničnega vratu pri nas zboli le okrog 110 žensk; umre jih med 40 in 50. Še leta 2003 je po podatkihspecialistke ginekologije in porodništva, register raka pri nas zabeležil 211 primerov raka materničnega vratu, leta 2018 pa le 106. »Program Zora je povezan s centralnim registrom prebivalstva, kar pomeni, da vsaka ženska, stara med 20 in 64 let, ki v zadnjih treh letih ni opravila pregleda z odvzemom brisa materničnega vratu, dobi na dom pisno vabilo na pregled,« pojasnjuje Jančarjeva.V Sloveniji vsako leto opravimo več kot devet tisoč posegov, ki so povezani s predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu. Okrog 60 odstotkov vseh posegov je diagnostičnih (biopsija), 40 odstotkov pa terapevtskih (operativnih posegov odstranjevanja predrakavih in rakavih sprememb). To vsako leto pomeni 3200 operativnih posegov, pri katerih so bolnice tudi hospitalizirane. S preventivnim brezplačnim cepljenjem deklic in od letos tudi dečkov bi se lahko izognili več kot 3000 operativnim posegom na leto in preprečili tudi hude fizične in duševne stiske, ki spremljajo zdravljenje.