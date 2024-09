V sklopu produkcije celovečernega filma domnevno izpuhtelo 168.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Projekt NK Svoboda, ki je od Slovenskega filmskega centra (SFC) na podlagi razpisa iz leta 2022 prejel 280.000 evrov, bi moral biti te dni v sklepni fazi realizacije. Toda zavod, ki film producira, ima že drugič letos blokiran transakcijski račun, po neuradnih informacijah pa se je angažirano osebje projekta razpustilo in v dobršni meri ostalo neplačano. Kam so odtekla sredstva projekta in ali ta sploh izpolnjuje pogoje financiranja?