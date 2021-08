V soboto 17,5-odstoten delež pozitivnih primerov

V soboto so v Sloveniji ob opravljenih 1397 PCR testih potrdili 244 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih primerov je tako znašal 17,5 odstotka. Opravili so tudi 24.048 hitrih antigenskih testov, poroča sledilnik za covid-19. 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev je 162,5 oziroma 5,4 odstotka.



Hospitaliziranih je 66 bolnikov s covidom-19, intenzivno terapijo jih potrebuje 18. V soboto sta umrla dva bolnika s covidom-19, skupno pod pojava koronavirusa v Sloveniji pa 4440. prebivalk oziroma prebivalcev.



Po podatkih sledilnika so bile do sedaj v Sloveniji cepljene 872.103 osebe, kar predstavlja 41,4 odstotka celotne populacije.

