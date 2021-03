V soboto dan D za odločitev o popolnem zaprtju države čez veliko noč

V soboto bo dan D za odločitev o popolnem zaprtju javnega življenja v času velikonočnih praznikov. Ta dan bodo na razširjenem sestanku vlade, političnih strank in vladne posvetovalne skupine za covid-19 razpravljali, ali bi od 1. do 12. aprila ustavili javno življenje v državi, kot je bilo lani v času velikonočnih praznikov, je potrdila dr., vodja posvetovalne skupine.Lani so bile trgovine – z izjemo prehrambenih – zaprte, javni promet ustavljen, zaprte so bile šoli in vrtci, v državo je bilo mogoče vstopiti le izjemoma. Cerkvenih obredov v cerkvah ni bilo, pač pa le po internetu in televiziji, tudi jedila so bila blagoslovljena na daljavo. Ostri ukrepi so po mnenju strokovne skupine potrebni zaradi širitve angleške različice novega koronavirusa, ki se širi hitreje in – kot kaže – povzroča več zdravstvenih zapletov.