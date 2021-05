8.00 V šolske klopi znova vsi srednješolci in študenti



Danes so v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci, tudi študenti lahko predavanja poslušajo v živo. Glede na aktualizirani vladni semafor sproščanja epidemioloških ukrepov se v rumeni fazi namreč spet v celoti odpirajo srednje šole in fakultete.



6.00 Gostinski lokali so lahko odprti do 22. ure



Gostinski lokali po vsej državi so lahko od danes naprej odprti od 5. do 22. ure, ne več od 7. do 19. ure. V zaprtih javnih prostorih je dovoljenih več strank naenkrat kot doslej, kampi lahko sprejmejo več gostov, odprejo se lahko igralnice. Poleg podaljšanja dovoljenega obratovalnega časa gostinskih lokalov je vlada na seji minulo sredo tudi spremenila pogoje za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Ponudba za mizami je dovoljena za največ štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj tri metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo ni več določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: