V tožbo kandidata, ne pa tudi državno odvetništvo

Na pravosodnem ministrstvu so potrdili, da so seznanjeni, da je v zvezi z (ne)imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev sprožen upravni spor, in sicer tožba zoper sklep vlade, sprejet na 78. redni seji 27. 5. 2021, in podan predlog za izdajo začasne odredbe za prepoved odreditve, objave in izvedbe novega javnega poziva za imenovanje EDT ter na prepoved predlaganja kandidata za to mesto v imenovanje, do pravnomočnosti odločitve v navedenem upravnem sporu.Tožbo sta, kot je seznanjeno državno odvetništvo, vložila kandidata za evropska delegirana tožilca –in–, ki lahko po njihovih navedbah pravno sredstvo uveljavljata prvenstveno in po ocenah pravnih strokovnjakov z zmago ne bosta imela večjih težav.Na državnem odvetništvu pa se po prejemu pobude državnotožilskega sveta, naj vložijo tožbo zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahtevajo izdajo začasne odredbe na upravnem sodišču zaradi (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, za to niso odločili.»V postopku odločanja, v katerega je bila vključena posebna delovna skupina, je državno odvetništvo upoštevalo, da je upravni spor oziroma na njegovi podlagi izpeljan sodni postopek, v prvi vrsti namenjen pravnemu varstvu položaja posameznika, nadalje je upoštevalo tudi naravo akta, zoper katerega naj bi bila vložena tožba, ter specifični položaj državnega odvetništva, ki je sicer v prvi vrsti zastopnik Republike Slovenije pred sodišči in upravnimi organi v Republike Slovenije,« so zapisali.Novi pravosodni ministerse doslej do ponovitve postopka evropskih delegiranih tožilcev, ki mu ga nalaga sklep vlade, še ni opredelil. Njegova predhodnicapa je to odločitev vlade, ki se je menda zgodila zaradi nasprotovanja predsednika vladeizbranima kandidatoma, ob svojem odstopu označila za strokovno neutemeljeno.