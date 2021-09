V trgovino, k frizerju, k zdravniku ob izjemah le še ob izpolnjevanju pogoja PCT

Za koga oziroma kdaj pogoj PCT ni potreben

Za mlajše od 12 let, osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec ali prve tri razrede OŠ, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v OŠ s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osebam, ki k zdravniku spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, kot tudi ne učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom. Pogoj PCT ni potreben pri nujnih zdravstvenih pregledih.

Pogoj PCT bodo preverjali tudi na javnem prevozu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V neživilsko trgovino vstop brez pogoja PCT ni možen. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od danes bo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nujen skoraj vsepovsod in za vse oziroma bo vstopnica za »normalno življenje«. Izpolnjevati ga bodo morali tako vsi zaposleni kot vsi potrošniki – z redkimi izjemami. Izpolnjevanje pogoja PCT bodo morali preverjati na vstopnih mestih, prav tako bodo z današnjim dnem na terenu tudi inšpektorji. Ti bodo, kot so ta teden pojasnili na ministrstvu, predvsem opozarjali na izpolnjevanje in preverjanje pogoja PCT.Pogoj PCT se razširja na vse starejše od 12 let. Izpolnjevati ga morajo vsi zaposleni kot tudi vsi potrošniki tako rekoč vsepovsod: na delovnem mestu, ob obisku banke, pošte, javnih ustanov, tudi bencinskih črpalk, trgovin, frizerjev oziroma drugih storitev – tudi na javnem prevozu, pri čemer so iz tega izvzeti učenci in dijaki.»Na podlagi odloka, ki ga je sprejela vlada, bo za vse potnike, razen za dijake in osnovnošolce, na avtobusih obvezen pogoj PCT. O tem bomo potnike obveščali z opozorilnimi nalepkami na postajališčih in pri vstopnih vratih na avtobusih ter notranjih prikazovalnikih in zaslonih,« so povedali pri Ljubljanskem potniškem prometu. Nadzor bodo opravljali kontrolorji in zdravstveni inšpektorat. Če potnik pogoja ne bo izpolnjeval, bo moral zapustiti avtobus, v nasprotnem primeru bodo poklicali policijo. Na preverjanje pogoja PCT so pripravljeni tudi na Slovenskih železnicah. Potnike so o tem že obveščali prek spletnih strani, mobilne aplikacije za prodajo vozovnic, pa tudi na vseh blagajnah in z nalepkami na vratih vlakov. Danes jih bodo na to opomnili tudi ob nakupu vozovnice. Na vlakih bodo potrdila preverjali sprevodniki in drugo osebje.Med izjeme, kjer pogoj PCT ni potreben, spadajo tudi živilske prodajalne, drogerije in lekarne, a le, kadar te niso v trgovskih centrih. Za obisk centra je pogoj PCT nujen, kakor tudi za vse nenujne zdravstvene storitve.Na Petrolovih bencinskih črpalkah od danes naprej napovedujejo pregled izpolnjevanja pogoja PCT tako pred točenjem goriva kot pred vstopom v prodajalno. Točenje goriva na odvzemnem mestu bo pred potrditvijo dokazil tudi tehnično onemogočeno. Trgovci so zaradi novega vladnega odloka sicer zbegani in nezadovoljni. Že včeraj so se oglasili tudi trgovci s tehničnim blagom, ki so opozorili na neenakopraven položaj glede izpolnjevanja pogoja PCT, je poročal STA.Prav tako bodo morali pogoj izpolnjevati vsi zaposleni v vseh dejavnostih. Tisti, ki se testirajo, imajo na voljo PCR in hitre teste, za službo tudi samotestiranje. To poteka enkrat na teden in v enakih časovnih presledkih. Vendar pa samotestiranje na delovnem mestu ne pomeni vstopnice za druge dejavnosti. Če želi oseba, ki se sicer vsak teden testira na delovnem mestu, iti k frizerju ali na kulturno prireditev, mora predložiti dokaz o hitrem testu ali PCR-testu. Samotestiranje ni podlaga za pridobitev QR-kode in ne omogoča dostopa do drugih storitev. Stroške testov so dolžni kriti delodajalci. Kadar pa je posameznik potrošnik, stroške testiranj krije sam.Na delovnih mestih bodo pogoje preverjale odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Sicer pa bodo morali preverjanje organizirati ponudniki blaga in storitev na samem vhodu.»Sama organizacija preverjanja pogojev PCT bo natančneje znana danes. Trenutno se nagibamo k zmanjšanju števila vhodov v nakupovalne centre,« navajajo v Supernovi, ki ima v Sloveniji 25 trgovskih centrov. Prilagoditev novemu vladnemu ukrepu bo zanje velik organizacijski zalogaj. Predvidevajo, da jim bo to povzročilo tudi takojšen upad števila obiskovalcev.Maske so še vedno obvezne pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih in na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, kot tudi v osebnih vozilih, razen če se oseba pelje sama ali se peljejo člani istega gospodinjstva. Prav tako maska ni obvezna na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT. Mask pa ni treba nositi otrokom do dopolnjenega šestega leta starosti.