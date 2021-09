08.06 Tiskovni predstavnik State Departmenta po vrnitvi z GS ZN pozitiven na koronavirus

07.07 Viktorija prehitela število okuženih v Novem Južnem Walesu

06.53 Biden prejel poživitveni odmerek cepiva Pfizer

FOTO: Blaž Samec/Delo

06.00 V UKC Ljubljana zaznavajo porast zaradi covida in respiratornih obolenj hospitaliziranih otrok

Tiskovni predstavnik State Departmentaje bil po tednu dni, ki ga je z državnim sekretarjempreživel na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku, pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Price, ki je sicer cepljen proti covidu-19, je bil na testiranju pozitiven v ponedeljek. Povedal je, da ima blage simptome bolezni. »Potem ko sem začutil simptome, sem šel na test, ki je bil pozitiven, in zaradi tega grem za deset dni v samoizolacijo. Ne počutim se najbolje, vendar pa sem hvaležen za zaščito pred resno boleznijo, ki mi jo daje varno in učinkovito cepivo,« je sporočil.Avstralska zvezna država Victoria je po številu okuženih prehitela Novi Južni Wales, saj so v enem dnevu potrdili 867 novih primerov, poroča britanski Guardian. Oblasti razkrivajo, da zaradi napake skoraj 150 primerov okuženih ni bilo upoštevanih. Victoria naj bi s koncem današnjega dne dosegla 80-odstotno cepljenost s prvim odmerkom med starimi 16 let in več, prav tako se bodo sprostile nekatere omejitve. Med njimi dovoljenje brezkontaktnih športov, kot so tenis in golf. »Vem, da gre za vrsto skromnih sprememb, vendar bo ljudi spravilo nazaj na prosto, da bodo lahko počeli stvari, ki jih imajo radi,« je dejal premierAmeriški predsednikse je v ponedeljek pred kamerami cepil s poživitvenim tretjim odmerkom cepiva Pfizer, potem ko je prvega prejel decembra lani, drugega pa januarja letos. 78-letni Biden spada med tiste, ki so po odločitvi ameriških zdravstvenih oblasti upravičeni do poživitvenega odmerka. Poživitveni odmerek je za tiste, ki so bili v ZDA doslej cepljeni s cepivom Pfizerja, prejšnji teden najprej odobrila Uprava za hrano in zdravila (FDA), nato pa še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).Za zdaj so do njega upravičeni le starejši od 65 let, starejši od 18 let, ki jim grozi resno obolenje s covidom-19, in tisti, ki so zaradi svojega dela bolj izpostavljeni možnosti okužbe, kot so zdravstveni delavci, učitelji, delavci v trgovinah in drugi.Panel strokovnjakov CDC sicer za zadnjo kategorijo prebivalstva poživitvenega odmerka ni priporočil, vendar je direktorica CDCskupino preglasovala in sklenila, da se lahko cepijo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je sicer izrekla proti poživitvenim odmerkom v bogatih državah, ker številne nerazvite države nimajo cepiv. Vendar pa je Biden zatrdil, da ZDA pošiljajo velike količine cepiva v svet in lahko začnejo cepiti s poživitvenimi odmerki.Svet UKC Ljubljana se je v ponedeljek seznanil z razmerami glede covida-19. V. d. generalnega direktorjaje dejal, da na pediatrični kliniki raste število otrok, ki zaradi covida in drugih respiratornih obolenj potrebujejo intenzivno nego. S tem raste potreba po več kadra, zato bodo že kmalu razmišljali o omejitvi elektivnih programov.Po Golobičevih besedah je za oskrbo teh bolnikov potrebnega več zdravstvenega kadra, katerega že začenja zmanjkovati pri izvajanju rednih zdravstvenih programov. »V prihodnjih dneh bomo zato pred dilemo, v kolikšni meri začasno omejiti elektivne programe, da bomo lahko pokrili vsa delovišča,« je napovedal Golobič, ki ga je svet na ponedeljkovi seji sicer imenoval za novega direktorja največje slovenske bolnišnice. Pred nastopom mandata sicer potrebuje še soglasje vlade.Golobič v ponedeljek še ni imel podatkov, ali bo za zdravljenje covidnih bolnikov treba odpirati dodatne oddelke. Je pa pojasnil, da je za danes sklican redni sestanek z ministrstvom za zdravje, kjer bodo bolnišnice uskladile svoje potrebe. »Po sklepu ministrstva za zdravje UKC Ljubljana zagotavlja v tej fazi epidemije sto akutnih (25 odstotkov vseh slovenskih posteljnih kapacitet) in 45 intenzivnih postelj (38 odstotkov vseh slovenskih posteljnih kapacitet),« so v ponedeljek navedli v UKC Ljubljana. Kljub prerazporeditvam kadra na delo v covidnih oddelkih pa elektivni program deluje, a v manjšem obsegu, ko bi si želeli, so pojasnili v UKC Ljubljana.