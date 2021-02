Sum na afriško različico: UKC Maribor zaprl oddelek za nevrokirurgijo

Kirurg z oddelka za nevrokirurgijo, ki naj bi prejšnji teden počitnikoval v Namibiji, se je v ponedeljek vrnil na delovno mesto brez karantene, so zapisali anonimni viri. Po njihovem vedenju je tudi že kazal znake bolezni.



Viri znotraj bolnišnice so potrdili, da zapisane informacije držijo, v UKC Maribor pa so dejali: »Okužil se je zaposleni, ki je bil sicer cepljen z dvema odmerkoma, kar je možno, saj nobeno cepivo ni stoodstotno učinkovito. Epidemiologi so s primerom seznanjeni in so ustrezno ukrepali. Južnoafriški sev še ni dokazan.«



Na vladni tiskovni konferenci je Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, pravkar dejala, da južnoafriške različice v Sloveniji zaenkrat še niso zaznali. Glede oseb, za katere se v zadnjih dneh sumi, da bi lahko bili okuženi z afriško različico, pa je dejala, da si prizadevajo, da bodo do rezultatov prišli v tednu dni.

Premeščanje bolnikov

Na odgovora, koliko operacij bo v UKC Maribor odpadlo in kam bodo premestili bolnike, še čakamo. Medtem pa je Roman Bošnjak, predstojnik kliničnega oddelka za nevrokirurgijo v ljubljanskem kliničnem centru povedal, da jih iz UKC Maribor še niso zaprosili za pomoč: »Če bo potrebno, bomo ustrezno obravnavali vse nujne nevrokirurške bolnike, napotene v UKC Ljubljana - v skladu z utečenimi varnostnimi protokoli, ki veljajo v času epidemije.«



