V UKC Maribor zaradi vonja po plinu evakuirali več bolnikov

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so danes zaznali vonj po plinu, zaradi česar so se odločili za evakuacijo nekaterih bolnikov. Takoj so aktivirali tudi osebje s svojega oddelka za vzdrževanje.

»Na podlagi zaznav vonja po plinu na območju UKC Maribor je bil nemudoma aktiviran oddelek za vzdrževanje objektov in naprav, ki je s pristojnimi službami takoj opravil pregled in ugotovil, da na območju UKC Maribor ni pomanjkljivosti v zvezi z uhajanjem plina. Požarni alarmi se niso aktivirali,« so zapisali na portalu.

»Nihče izmed pacientov in zaposlenih ni bil ogrožen, določene paciente smo preventivno pravočasno evakuirali v druge prostore, kjer vonja po plinu ni bilo zaznati. Situacija v UKC Maribor je pod kontrolo, vzrok zaznave vonja po plinu še preiskujejo.«