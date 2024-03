V Zagorici o domoljubju, časti, strahu in pogumu

V Zagorici, rojstnem kraju barona Jurija Vege, se je danes množica ljudi spomnila 270-letnice rojstva tega matematičnega genija, izumitelja in vojaškega strokovnjaka. Ob tej priložnosti sta zbrane nagovorila župana Občine Dol pri Ljubljani Željko Savič in obrambni minister Marjan Šarec. Vege so se pred njegovo rojstno hišo in doprsnim kipom na tradicionalni prireditvi spoštljivo spominjali tudi pripadniki Slovenske vojske.

Vrednote, ki jih je imel Jurij Vega imajo tudi pripadniki Slovenske vojske, je prepričan obrambni minister Marjan Šarec. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Prav na današnji dan leta 1754 se je rodil eden najvidnejših slovenskih svetovno znanih matematikov in fizikov. V zgodovino se je zapisal z logaritmičnimi tablicami, ki jih je sprva sestavljal v pomoč pri izračunavanju balističnih ciljev, saj je služboval pri avstro-ogrskem topništvu, pozneje, ko se je uveljavil kot predavatelj matematike, fizike in balistike, pa jih je dopolnjeval in nadgrajeval. Za svoje znanstvene dosežke si je pridobil naziv barona, postal pa je tudi član najpomembnejših tedanjih znanstvenih združenj. V počastitev njegovega dela na njegov rojstni dan praznuje slovensko topništvo, v občini Dol pri Ljubljani pa so njegov rojstni dan pred leti razglasili za občinski praznik.

Nepremagljiv topničar

Vega je bil odličen in nepremagljiv vojščak proti Turkom, Francozom in Prusom. V njegov spomin so kraterju na luni dali njegovo ime, kot tudi ime planetoida, ki bo večno ohranjal spomin v dirki po vesolju na kmečkega dečka, ki je kot otrok živel v pomanjkanju, a je s svojim delom, znanjem, pogumom in zvestobo vzbudil pozornost samega cesarja. Ta mu je v letu Prešernovega rojstva podelil dedni baronski naslov. Vega je zrasel na kmetiji, a je vile in grablje v tej hribovski vasici raje zamenjal za učenje matematike, fizike in tudi astronomije.

Obrambni minister Marjan Šarec je položil venec k doprsnemu kipu barona Jurija Vege. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Med sekanjem drv v gozdu in pobiranjem krompirja na strmih njivah tega dela občine Dol pri Ljubljani Jurij Vega Slovencem, Evropi in svetu zagotovo ne bi mogel podariti logaritemskih tablic, ki so bile pozneje dobri dve stoletji predhodnica današnjih računalnikov, znanstveniki pa jih še vedno imenujejo matematična biblija. Učenjak je tistemu, ki bi takrat našel zgolj eno napako v izračunu števil na deset decimalk, obljubljal mošnjo cekinov, a se tak junak nikoli ni našel. Bil je tudi odličen in nepremagljiv topničar, ki je izumil daljši domet možnarjev in z njimi učinkovito podil sovražnike njegove domovine.

Šarec o neprijaznem svetu

Minister Šarec je spregovoril o domoljubju, časti, pogumu in tovarištvu ter izkazal spoštovanje do Jurija Vege, ki je vse te lastnosti imel. Po njegovem so to tudi vrednote, ki jih danes goji naša Slovenska vojska, ki je slavna naslednica borcev in teritorialne obrambe, ki nas je osamosvojila leta 1991. »Pogum ni odsotnost strahu, pogum je premagati strah. In tega sta znala premagati tako Vega kakor Rudolf Maister, borke in borci, Tigrovci, kakor tudi veteranke in veterani vojne za Slovenijo. In prepričan sem, da bi strah znali premagati tudi mi, če bi bili spet ogroženi,« je povedal Šarec.

Rojstna hiša Jurija Vege v Zagorici. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po njegovem svet, v katerem živimo, ni več tako prijazen, kakor je bil še pred desetletjem, saj spet divja vojna na evropskih tleh in krizna žarišča se kar množijo, kakor tudi teroristični napadi. »Če bi se vsak dan prepustili tem slabim novicam, bi se verjetno začeli spraševati, ali je vredno živeti. Je vredno in vredno se je boriti za svojo državo vsak dan, kajti država, to smo mi. Vsak med nami tvori lepo Slovenijo, našo edino domovino, ki jo imamo in je ne smemo nikoli izgubiti,« je prepričan Šarec. Po njegovem se je treba vsak dan spominjati Jurija Vege, ki je v svojem življenju vztrajal, se boril in zato je tudi uspel. Prav zato nam je lahko Vega še danes zgled, je sklenil Šarec.