V zimskih razmerah tvegajo svoja življenja

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden je 21-letni Afganistanec izgubil življenje, potem ko ga je pri prečkanju avtoceste pri predoru Kastelec povozil avtomobil, gasilci in policisti so reševali prebežnika, ki je obležal ob reki Rižani, z iskalno akcijo so pomagali tudi materi in sinu, ki sta se izgubila na območju Slavnika. Pred mesecem dni pa ni bilo mogoče nič več storiti za 21-letno dekle iz Nepala, ki je menda zaradi podhladitve umrlo v gozdu nad Rakitovcem.

»S poslabšanjem vremenskih razmer se je povečalo število reševanj. V preventivnem smislu žal veliko ne moremo narediti, skrbimo pa, da se takoj odzovemo na vsak klic na pomoč, zato poskušamo zagotoviti zadostno število policistov in drugih služb v pripravljenosti,« pravi Viljem Toškan, vodja koprskega policijskega oddelka za državno mejo in tujce.

Število ilegalnih prebežnikov, ki so jih prestregli na območju koprske policijske uprave, se je letos v primerjavi z istim obdobjem lani povečalo za več kot 300 odstotkov.