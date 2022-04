Valicon: Največji padec zaupanja tokrat beleži RTVS

Med Slovenci se je spet nekoliko okrepilo zaupanje v policijo in policiste ter zdravstvo in zdravnike, a raven izpred leta dni še ni dosežena, kaže javnomnenjska raziskava Agencije Valicon. Ob tem se nadaljuje trend upadanja zaupanja v šolstvo in učitelje, pa tudi v medije, novinarje, televizijske voditelje in Radiotelevizijo Slovenija (RTVS).

Najbolj zaupanja vredna institucija po mnenju anketiranih ostajajo slovenska mala podjetja, ki jim je stopnja zaupanja v primerjavi z zadnjim merjenjem javnega mnenja v oktobru 2021 nekoliko narasla in na lestvici od -100 do 100 znaša 65.

Na drugo mesto se je tudi tokrat uvrstila Civilna zaščita (stopnja zaupanja 53), na tretje pa podjetja oziroma organizacije, kjer anketirani delujejo (stopnja zaupanja 44). Četrto mesto so zasedla velika slovenska podjetja (stopnja zaupanja 22), ki so se od oktobrskega merjenja na račun padca zaupanja v spletne trgovine (stopnja zaupanja 19) in šolstvo (stopnja zaupanja 16) povzpela za dve mesti.

Padec zaupanja v spletne trgovine, šolstvo in vojsko

V primerjavi z rezultati raziskave iz enakega obdobja lani so za spletne trgovine in šolstvo zabeležili še večji padec. Prvim se je stopnja zaupanja zmanjšala za osem točk, drugemu prepolovila s 33 na 16. Stopnja zaupanja v šolstvo se je s tem izenačila s stopnjo zaupanja v trgovine in trgovska podjetja.

Sledijo zdravstvo, policija in vojska. Vojska je glede na oktobrsko meritev izgubila nekaj zaupanja, medtem ko so si tako v policiji kot zdravstvu del zaupanja, izgubljenega v oktobru, povrnili, a še vedno beležijo manjšo stopnjo zaupanja kot v enakem obdobju lani.

Med institucijami z negativno stopnjo zaupanja, ki jim več ljudi ne zaupa kot zaupa, najvišjo rast zaupanja (+14 točk) beležijo predsednik republike in banke (+13 točk).

Povsem na dnu Valiconove lestvice so objave na družbenih omrežjih. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Na dnu lestvice objave na družbenih omrežjih, DZ, stranke, vlada in njen predsednik

Največji padec (-24 točk) tokrat beleži RTVS, katere stopnja zaupanja znaša -38, s čimer se je vrnila na raven ob koncu leta 2019. Občuten padec zaupanja beležijo še predsednik DZ (stopnja zaupanja -51), mediji (stopnja zaupanja -2) in po daljšem obdobju rasti tudi sodišča (-31).

Povsem na dnu lestvice so »objave na družbenih omrežjih« (stopnja zaupanja -77), DZ (stopnja zaupanja -63), stranke vladne koalicije (stopnja zaupanja -61), vlada (stopnja zaupanja -58) in predsednik vlade (stopnja zaupanja -56).

Med najbolj zaupanja vrednimi poklici so gasilci, medicinske sestre in reševalci, pa tudi znanstveniki, (mali) podjetniki, zdravniki in učitelji.

Najmanjšo stopnjo zaupanja beležijo ministri, državni uradniki, duhovniki, direktorji, sodniki, odvetniki in novinarji.