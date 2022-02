Vam je pomembno poreklo živil, ki jih uporabljate?

Izbira takšnih živil lahko pomembno pripomore k bolj uravnoteženi prehrani, ki dobro vpliva na naše zdravje in manj obremenjuje okolje. Tega se zavedajo tudi pri AVE, zato na trgovinskih policah med drugim potrošnikom ponujajo slovensko piščančje meso, ki ne prepotuje dolge poti od kmetije do našega krožnika.

Pri nakupovanju živil lahko opazimo trend, da kupci iščejo živila lokalnega izbora. AVE že od nekdaj zasleduje cilj, da potrošnikom ponuja kakovostno in skrbno izbrano ponudbo mesnih izdelkov. Piščančje meso, ki ga ponujajo, je izključno slovenskega porekla. Še več, živali so pitane z izključno slovenskim žitom. Da lahko živali prejemajo samo slovensko krmo, sodelujejo z več kot 2500 družinskimi kmetijami in od njih odkupujejo žita. Ničesar ne prepuščajo naključju, kar pravi tudi dejstvo, da za pripravo krmnih mešanic skrbi kar 70 zaposlenih. Piščančje meso se je izkazalo tudi na neodvisnem preizkusu, kjer je doseglo skoraj vse točke. Je sočno, polnega okusa, ima odlično teksturo in je prijetnega vonja. Pohvalijo se lahko z mnogimi certifikati, ki zagotavljajo, da njihovo meso dosega najvišje standarde kakovosti.

FOTO: Panvita

S kmetij do naših krožnikov

Najbrž se ne veliko sprašujete, kakšno pot opravi meso, preden je na našem krožniku. Pri AVE želijo ponuditi le najboljšo in zdravo domačo hrano, zato izdelke preverjajo z vertikalno verigo nadzora. S tem lahko zagotavljajo sledljivost in varnost njihovih izdelkov.

O Skupini Panvita V Skupini Panvita nenehno vlagajo v zaposlene, pridobivanje znanja in razvoj, saj le tako lahko poskrbijo za razvoj inovacij in rast skupine. Na prvo mesto postavljajo kupca, ki mu želijo ponuditi le najboljše in najbolj kakovostne mesne izdelke.

Naročnik oglasne vsebine je Panvita