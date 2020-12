Varnostni vidik neposrečene odločitve

Konec novembra je vlada kar na dopisni seji sprejela sklep, da celoten Hezbolah, tako njegovo oboroženo krilo kot politično organizacijo, razglasi za teroristično in kriminalno organizacijo. Kakšne so posledice takšne odločitve za varnost slovenskih vojakov v Libanonu in teroristično ogroženost Slovenije?



Delovanje Hezbolaha je prepleteno z organiziranim kriminalom in izvajanjem terorističnih ali paravojaških aktivnosti na globalni ravni, so odločitev pospremili na vladi, ne da bi zraven dali oceno, kako takšna odločitev vpliva na varnost Slovenije in njeno morebitno povečano teroristično ogroženost, predvsem pa na ogroženost slovenskih vojakov v Libanonu.



Na ministrstvo za obrambo smo naslovili vprašanje, ali odločitev vlade negativno vpliva na varnost pripadnikov Slovenske vojske, ki v Libanonu že več let izvajajo naloge v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) Združenih narodov UNIFIL in UNTSO. »Pripadniki SV so na MOM izpostavljeni različnim varnostnim grožnjam in tveganjem, med njimi tudi terorizmu,« odgovarjajo na obrambnem ministrstvu, kjer zatrjujejo, da pri oceni ogroženosti slovenskih vojakov na opravljanju nalog v tujini upoštevajo »vse relevantne dejavnike, ki se v časovnem obdobju tudi spreminjajo«. Zaradi odločitve vlade stopnje ogroženosti tokrat niso spremenili.



Nekateri varnostni strokovnjaki dvomijo, da bi Hezbolah iskal zaostrovanje zaradi še ene deklarativne uvrstitve na seznam terorističnih organizacij, ki ni prva in ni zadnja. Prav tako se zaradi tega naj ne bi povečala teroristična ogroženost Slovenije.

Obramboslovec Vladimir Prebilič pa meni, da vladna odločitev, da Hezbolah v celoti prepozna kot teroristično in kriminalno združbo, ni posrečena: »Res je, da so to storile nekatere druge članice EU, a se nam to ni zdelo potrebno, ker od nas tega niti ni nihče pričakoval.« Sicer pa odločitev po njegovem mnenju ne bo »pomembno vplivala na izpostavljenost terorističnim aktivnostim, a brez dvoma ne bo šla mimo povsem neopažena«.



Prebilič vladno odločitev povezuje z obiskom predsednika vlade Janeza Janše ta teden v Izraelu in poenotenju delovanja Slovenije z odhajajočo administracijo Donalda Trumpa v ZDA. Sloveniji sta se obe državi javno zahvalili za njeno potezo v zvezi s Hezbolahom, kar nedvomno povečuje odmevnost odločitve v svetu.



Pri tem evropskega poslanca Klemna Grošlja skrbi, da se je spremenil položaj Slovenije v EU, ki ob tej odločitvi ni jasno poudarila, da kljub temu sledi skupnemu evropskemu okviru rešitve palestinskega vprašanja v okviru načela dveh držav.

