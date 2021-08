Varuh okrcal obmejno policijo in postopke z migranti

V nadaljevanju preberite:

Varuh človekovih pravic je zaradi očitkov o nezakonitih vračanjih migrantov na Hrvaško že sredi julija 2018 začel izvajati nenapovedane obiske policijskih postaj, da bi preveril postopke z migranti.



Kot so sporočili z urada varuha, so odkrili številne nepravilnosti, od »odsotnosti individualne obravnave in neustreznega dokumentiranja postopkov, do notranjih navodil, naj se hrvaškim organom preda vsakega posameznika, katerega postopek je vodila mešana slovensko-hrvaška policijska patrulja, čeprav je namero za vložitev prošnje za azil izrazil v Sloveniji«. Poročilo, ki so ga zdaj pripravili v uradu, se nananša na obdobje zadnjih treh let.