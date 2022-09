Vasilij Žbogar kandidira za izolskega župana

»Po tehtnem premisleku sem se z vsem srcem odločil, da na letošnjih lokalnih volitvah kandidiram za župana občine Izola,« je sporočil jadralec in nekdanji olimpijec Vasilij Žbogar. Nastopil bo kot neodvisni kandidat in bo za ta namen zbiral podpise med občani. Pozval je tudi vse politične stranke, liste, civilna združenja in društva ter vse, da ga pri tem podprejo.

Poudaril je, da želi postati župan, ki bo združeval: »Delitve na naše in vaše niso moja pot. Izključevanje mi je bilo vedno tuje, saj spoštujem vse in vsakogar, znam poslušati in usklajevati različne poglede in interese, znam poiskati pot, ki je dobra za vse. To navsezadnje dokazujem tudi zdaj, ko številne mlade vodim v svet vrhunskega športa.«

Žbogar je postal prvi Slovenec z olimpijsko medaljo v jadranju. V Atenah leta 2004 je osvojil bron, v Pekingu leta 2008 srebro, v Riu de Janeiru pa je še enkrat pristal na drugem mestu.

Priljubljeni jadralec je bil že v zdajšnjem mandatu izolskega občinskega sveta član Liste Evgenija Komljanca - Ponosni na Izolo. Dosedanji izolski župan Danilo Markočič pa še ni potrdil, ali namerava znova kandidirati.