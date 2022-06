Vasilka Sancin: Resno možnost za izvolitev preprečila blokada nominacije

Slovenska mednarodna pravnica Vasilka Sancin je po petkovi neizvolitvi za nov mandat v odboru ZN za človekove pravice poudarila, da je resno možnost za izvolitev preprečila prejšnja vlada s tem, ko je blokirala njeno pravočasno nominacijo. Sancinovi se štiriletni mandat v odboru ZN, v katerem je od leta 2021 tudi ena od treh podpredsednikov, izteče konec leta. Za ponovno kandidaturo se je odločila pravočasno, vendar prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše njene kandidature ni podprla.

Ministrstvo za pravosodje je namesto tega 23. februarja objavilo javni razpis za zbiranje kandidatur, na katerega se je prijavila le Sancinova. Njena kandidatura je nato obtičala v vladni proceduri, prejšnja vlada pa ni nikoli pojasnila, zakaj postopka ni dokončala. Jo pa je nato že na prvi seji 1. junija potrdila nova vlada pod vodstvom Roberta Goloba. Rok za oddajo kandidatur je bil sicer 6. april 2022, kot zadnja in po izteku roka pa je kandidaturo za Sancinovo vložila tudi Slovenija.

V petek so države pogodbenice soglasno podprle uraden sprejem pozne nominacije Slovenije, na glasovanju pa je nato Sancinova prejela 49 glasov podpore. Kandidat je sicer izvoljen, če dobi podporo dveh tretjin 173 držav članic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, kar je 115 držav.

Sama rezultat glede na razmere ocenjuje kot odličen. »Države pogodbenice (...) so mi druga za drugo z velikim obžalovanjem razlagale, da imajo tako pozno že zvezane roke, ker so podpore že pred mojo nominacijo pisno obljubile drugim kandidatom, ter da jim je iskreno izjemno žal, saj bi sicer zagotovo predlagale podporo meni,« je v odzivu sporočila za STA.

Pojasnila je, da je imela za celotno kandidaturo na voljo dva tedna, medtem ko so nekateri začeli že pred poldrugim letom, zadnji med preostalimi kandidati pa vsaj pred nekaj meseci in so v tem času opravili več obiskov in razgovorov v New Yorku in Ženevi. »Močno upam, da se v prihodnosti naše Slovenije tako škodljiva ravnanja za našo državo več ne ponovijo in izjemne priložnosti po nepotrebnem ne izgubljajo,« je še dodala.