Včeraj potrdili 802 novi okužbi s koronavirusom

V nedeljo so ob 670 PCR-testih in 4225 hitrih antigenskih testih potrdili 802 novi okužbi s koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 151 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 28. Umrli so štirje bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je hospitaliziranih 373 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi covida-19 in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 39.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 36.479 primerov okužbe, kar je 261 manj kot dan prej. V nedeljo so potrdili 97 okužb manj kot v soboto in 108 manj kot prejšnjo nedeljo.

Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada in znaša 2377, kar je 13 manj kot dan prej. Medtem upada tudi število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev in trenutno znaša 1728, kar je 12 manj kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.693 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.247 ljudi.