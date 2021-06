Včeraj potrdili 84 novih primerov okužb

11.00 V ZDA do 4. julija ne bodo cepili 70 odstotkov Američanov

Cilj 70 odstotkov cepljenih z najmanj enim odmerkom cepiv Pfizerja, Moderne ali Johnson Johnsona je doslej doseglo le 15 zveznih držav in prestolnica Washington. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

10.40 Hospitaliziran je 101 bolnik

Ameriški predsednikje v petek predstavil napredek v boju proti covidu-19, vendar pa cilja, da bodo do dneva neodvisnosti 4. julija najmanj z enim odmerkom cepili 70 odstotkov Američanov, najverjetneje ne bo dosegel. Epidemija je sicer v ZDA večinoma pod nadzorom, razen v zveznih državah, kjer se prebivalci nočejo cepiti.Doslej se je z novim koronavirusom v ZDA po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 33,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 601.000. Bela hiša je pred Bidnovim nastopom objavila primerjalno statistiko, da je ob Bidnovem nastopu položaja januarja letos umiralo po 3300 covidnih bolnikov na dan, sedaj pa 90 odstotkov manj.V 150 dneh, odkar je Biden na položaju, so v ZDA opravili 300 milijonov cepljenj. Najmanj z enim odmerkom so cepili 175 milijonov ljudi, povsem cepljenih pa je 45 odstotkov odraslega prebivalstva. ZDA imajo skoraj 330 milijonov prebivalcev.Po podatkih Sledilnika za covid-19 so včeraj v državi potrdili 84 primerov novih okužb. Hospitaliziran je 101 bolnik s covidom-19, na oddelkih za intenzivno terapijo se zdravi 37 bolnikov. Umrla je ena oseba, skupaj je v povezavi s covidom-19 umrlo 4412 oseb, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.