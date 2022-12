Več kot 83 odstotkov zdravnikov presega kvote

V nadaljevanju preberite:

Več kot 83 odstotkov zdravnikov v ambulantah družinske medicine ter v otroških in šolskih dispanzerjih je 31. oktobra presegalo limit za odklanjanje novih izbir, kažejo podatki, ki so jih za zadnjo skupščino pripravili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Najbolj kritično je v Ilirski Bistrici, na Jesenicah in v Ribnici – vsi zdravniki v teh izpostavah presegajo 1895 glavarinskih količnikov.