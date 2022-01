Več kot petdeset pogumnih skočilo v Savinjo

Tradicionalnega novoletnega skoka v Savinjo na celjski Špici se je letos udeležilo več kot petdeset ljudi. Na delu slalomske proge Kajak kanu kluba Nivo Celje so preplavali nekaj metrov, nato pa se odšli okrepčat in pogret. Zunaj je bilo za ta čas prijetno toplo, 12 stopinj Celzija, na soncu še malce več. Tudi Savinja letos ni bila tako mrzla kot običajno, a sekunde se tudi v pet stopinj Celzija mrzli vodi lahko precej vlečejo.

Prvi je s progo opravil kar oblečen. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Novoletni skok v Savinjo je pred trinajstimi leti zasnoval Jože Tanko. Plaval je tudi lani, ko prireditve zaradi epidemije niso izpeljali in v vodo se je podal tudi letos. Dejal je, da gre za tradicijo, ki jo imajo po številnih evropskih državah: »Po celi Evropi se danes skače. Je običaj, ki smo ga prinesli tudi v Celje in ga imamo.« Povedal je, da kakšne posebne priprave na skok nima: »V glavi se je treba pripraviti. To je stvar psihe. Voda je mrzla, ima od tri do pet stopinj Celzija in to je kar huda temperatura. Ampak če pogledate vse te plavalce, ki so danes prišli, od starejših do otrok – vsi zmorejo.«

Med plavalci je bilo precej pogumnih otrok. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Norost, hobi, veselje

Po podatkih predsednika kajakaškega kluba Dušana Konde je prišlo okoli petdeset ljudi: »To je izjemna številka. Pričakoval sem jih manj. Pred dvema letoma smo imeli rekord, takrat je bilo 78 plavalcev. Glede na situacijo, jih je letos prišlo veliko. Vse je brez zapletov, lepo, čudovito vreme, vse je super.« Najstarejši plavalci so šteli več kot 70 pomladi, najmlajši manj kot deset. Veliko otrok je zaplavalo tudi s svojimi starši.

Po plavanju ni bilo kislih obrazov. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vsako leto v Savinjo skoči tudi Helena Čuvan. Lani si je novoletni skok sama pripravila in plavala v morju v Piranu. Letos se je vrnila v Savinjo: »Tako, kot si v glavi 'naštimaš', tako je. Vodo imam grozno rada in se ne morem upreti, da ne bi otvorila sezone in jo kar podaljšujem. Tako da zdaj že dosti let plavam celo zimo.« Ko je prišla iz vode, se ni ogrnila ali takoj stekla v čolnarno, ampak je prej še pobožala psa, ki ji je prišel naproti: »Plavam malo iz norosti, hobija, veselja. Vedno pa pravim, da plavam za živali, ker živali je treba več božati in manj jesti.«

Helena Čuvan se vsakega novega leta dan okopa v mrzli vodi. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Večina plavalcev je bila letos iz Štajerske, največ seveda Celjanov. Vsi so dobili tudi priznanje, je pojasnil Konda: »Poleg tega pa je eno dobro, toplo enolončnico, pijačo po izbiri, tudi sladkarije smo zagotovili. Je tudi brez startnine. To je naše darilo hrabrim plavalcem in plavalkam.«