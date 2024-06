Skupnost vrtcev Slovenije nasprotuje združevanju v centre

V nadaljevanju preberite:

Skupnost vrtcev Slovenije je sporočila, da nasprotujejo predlogu Mestne občine Ljubljana za spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi), ki bi omogočile združevanje javnih vrtcev. Novela Zofvi je v pripravi, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa še proučuje pripombe na predlog. Pedagoška stroka združevanju vrtcev že dolgo nasprotuje.

Predlog novele Zofvi, kot je bil objavljen konec maja in je bilo nanj mogoče dati pripombe, določa, da ima javni vrtec lahko največ 45 oddelkov. V prehodnih določbah pa je pojasnjeno, da to ne velja za vrtce, ki so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov na dan uveljavitve zakona. Hkrati je še dodano, da če bi vrtec z novogradnjo razširil dejavnost na novo lokacijo, s katero bi se povečalo skupno število oddelkov in bi bil potreben nov vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov, je občina »dolžna preoblikovati vrtec skladno s tem zakonom«.