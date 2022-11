Več starševskega dopusta samo za očete

V nadaljevanju preberite:

Zagotavljanje enakopravnejše delitve skrbstvenega dela med starši je namen Direktive EU 2019/1158, ki se v slovenski pravni red prenaša z novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, po kateri se bo od aprila prihodnje leto neprenosljivi del očetovskega dopusta podaljšal na 60 dni. Možnost dela s krajšim delovnim časom bosta lahko uporabila oče in mati hkrati, in to do otrokovega osmega leta. Po porodu so v veliki večini ženske tiste, ki utrpijo posledice v svojem kariernem življenju, saj analize kažejo, da se jim dohodek zelo zniža po rojstvu prvega otroka.