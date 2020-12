Več stikov in zaprtje nenujnih dejavnosti

FOTO: Blaž Samec



Po delnem sproščanju ponovno zapiranje



Vendarle vračanje v šole in vrtce?

Ljubljana – Med božičnimi prazniki, 24. in 25. decembra, bo režim stikov in prehajanja občinskih meja nekoliko milejši, kot je zdaj. Podobno bo veljalo tudi za silvestrovo, a le, če bo tedaj stabilna ali celo izboljšana epidemiološka slika. Se pa po 23. decembru ponovno zapirajo nenujne storitve in trgovine. Vlada napoveduje, da če bo situacija dopuščala, se bodo 4. januarja učenci prve triade vrnili v šole, mlajši otroci pa v vrtce.Kako bomo preživeli praznike? Za božične praznike je vlada določila, da se za 24. in 25. december razširi možnost stikov z osebami iz največ dveh gospodinjstev, a ne več kot šest odraslih oseb, in to na zasebnih površinah. Otroci do 15. leta so iz omejitve izvzeti. Za te obiske od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure ne veljajo omejitve gibanja med občinami in regijami.Če se število okuženih in zasedenost bolnišnic ne bosta poslabšala, bo enako veljalo tudi za novo leto, in sicer od 31. decembra od 12. ure do 1. januarja do 20. ure. »Gibanje po državi za silvestrski večer bo mogoče le, če se bodo razmere še izboljšale,« je ob tem poudaril vladni govorec Jelko Kacin.Ob tem pozivajo vse, naj čim bolj zmanjšajo stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu ter naj se tisti, ki se bodo družili s člani drugih gospodinjstev, po tem samoizolirajo. Vse druge omejitve gibanja veljajo še naprej, torej tudi zbiranje na javnih površinah. Ves ta čas pa so prepovedani prodaja in uporaba pirotehnike ter prirejanje ognjemetov.Od danes se štirim statističnim regijam (osrednjeslovenski, gorenjski, goriški in obalno-kraški), kjer so te dni lahko odprte tudi prodajalne z oblačili in obutvijo, knjigarne in še nekatere druge dejavnosti, zaradi razmeroma ugodne sedemdnevne incidence okužb pridružuje še primorsko-notranjska, a to le do srede.Od 23. decembra naprej se po vsej državi zapirajo vse storitvene dejavnosti, pri kateri se, kot so zapisali, ni mogoče izogniti tesnim telesnim stikom, vsaj do 4. januarja oziroma do vključno 10. januarja, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala. Enako velja za trgovine, razen za tiste, ki pretežno prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje. Mogoče bo kupiti kmetijske pridelke na kmetijah, odprte ostajajo lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, pošte, lokali za osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkoholnih pijač. Prav tako bodo delo nadaljevale finančne in dimnikarske storitve pa tudi individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.Vlada je že prejšnji teden sprejela sklep, da bo od 24. decembra do 4. januarja državna uprava opravljala le najnujnejše zadeve, s tem da jih javni uslužbenci izvajajo od doma, razen v izjemnih primerih. V soboto pa je pozvala še zasebni gospodarski sektor, naj od 24. decembra do 10. januarja odredi kolektivni dopust in organizacijo dela od doma, kjer je to možno. »Vlada želi z odsotnostjo in delom od doma dati zgled tudi drugim delodajalcem,« je dejal Kacin.Do 4. januarja ostajajo šole zaprte, v vrtcih pa bodo zagotavljali možnost varstva v nujnih primerih. Če se bo epidemiološka slika izboljšala, se bodo šolarji prve triade v prvem tednu januarja vrnili v učilnice, prav tako naj bi se odprla vrata vrtcev. Od 4. januarja načrtujejo tudi testiranje vseh učiteljev s hitrimi testi, da bi preprečili vdor epidemije v razrede.Po uradnih podatkih je bilo v petek hospitaliziranih 1199 obolelih s covidom-19, število 1200 pa je mejnik, ki ga je vlada postavila za prehod iz črne v rdečo fazo v načrtu sproščanja pri pojenjanju pandemije koronavirusa. Pri rdeči fazi je predviden javni potniški promet v omejenem obsegu, kar že velja, ter odprtje muzejev, knjižnic, galerij, frizerjev, manikur in pedikur. Po besedah Jelka Kacina pričakujejo, da bo v torek jasna realna slika, kakšno je stanje, saj bolnišnice ob koncih tedna praviloma ne odpuščajo bolnikov.