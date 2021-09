Več varnosti in manj skrbi z E-zdravjem in E-oskrbo

E-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom za pomoč na daljavo

Odlična podpora tudi za vse, ki želijo ostati v domačem okolju čim dlje

FOTO: Getty Images

Tako v svojem portfelju rešitev, namenjenih zdravljenju na daljavo, ponujajo storitvi E-oskrbe in. Z E-oskrbo lahko hitro in enostavno prikličete pomoč in tako preprečite hujše zaplete zaradi predolgega čakanja. Storitevpa omogoča preprosto spremljanje zdravstvenega stanja pacienta na njegovem domu ter s tem učinkovito izvajanje zdravljenja in preventive na daljavo. E-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo po posebni opremi, ki jo ima uporabnik nameščeno doma. Varovalni telefon ima velik gumb, na katerega uporabnik preprosto pritisne in ki ga takoj poveže z asistenčnim centrom, kjer mu strokovno usposobljeno osebje pomaga organizirati ustrezno pomoč, pokliče reševalce ali obvesti njegove domače. Uporabnik lahko klic na pomoč sproži tudi na daljavo z majhnim daljincem, ki ga nosi pri sebi kot obesek ali zapestnico.Storitevpa ni v pomoč le v primerih, ko lahko trenutek nepazljivosti povzroči padec, temveč je v veliko oporo tudi tistim, ki imajo katero od kroničnih bolezni ali drugih obolenj in so v strahu, da jih obide nenadna slabost, ali pa osebe, ki okrevajo po daljši bolezni in se slabo počutijo. Tudi v takšnih primerih lahko hitro in enostavno vzpostavijo stik z asistenčnim centrom, kjer dobijo potrebno podporo.Starostnik ali bolnik lahko z zavedanjem, da si zzagotovi pomoč, ostaja samostojen in aktiven v pozno starost.Telemedicinska storitevomogoča preprosto spremljanje zdravstvenega stanja pacienta (merjenje vitalnih funkcij in drugih zdravstvenih parametrov) na njegovem domu ter s tem učinkovito izvajanje zdravljenja in preventive na daljavo. S tem se razbremeni zdravstveno osebje in prihranijo nepotrebne pacientove poti v zdravstvene ustanove.Pacient ima na domu tablico ali mobitel z aplikacijoin merilnike, s katerimi si po načrtu, ki ga je določil zdravnik, meri vitalne funkcije, npr. sladkor v krvi, krvni tlak itd. Meritve se z aplikacijo samodejno prenesejo v telemedicinski center in tam se sprožijo alarmi, če odstopajo od predvidenih; alarmi opozorijo, da je potrebno takojšnje ukrepanje. Zdravnik razpolaga z meritvami pacienta v realnem času in lahko z njim komunicira po video povezavi ali sporočilih ter tako na daljavo spremeni terapijo.S pomočjose tako prihrani čas in pot za pacienta ter optimizira delo zdravstvenega osebja in tudi zdravljenja.Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije, d. d.