Večina krajanov Strug s pripombami na ocene v ujmi poškodovanih objektov

Večina krajanov Strug pri Lučah bo podala pripombe na ocene njihovih v ujmi poškodovanih objektov. Kot je za STA danes povedal eden od krajanov Paul Orešnik, so nezadovoljni z ocenami. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je medtem dejal, da so ocene poštene in dobre. Krajani bodo po njegovih napovedih dobili dodatne informacije cenilca.

Orešnik je dejal, da je bila tržna vrednost hiš ocenjena korektno, a da so jim pristojni potem na račun amortizacije od te tržne vrednosti vzeli 41 odstotkov. Prejeli pa so 10 odstotkov dodatkov za selitev iz Strug in komunalne prispevke. »Mi smo tako zdaj na 69,5 odstotka tržne vrednosti hiš,« je dejal.

Po njegovih besedah so jim pristojni zatrdili, da je ocena poštena, medtem ko sam opozarja, da je prenizka, če jo primerjajo z oceno, ki jo je podal Dars za odstranjene hiše zaradi gradnje avtoceste.

Na seznamu 20 lastnikov objektov

Spomnil je, da se rok za podajo pripomb izteče v začetku naslednjega tedna. Na seznamu za izselitev iz Strug je sicer 20 lastnikov stanovanjskih objektov.

Šefic je za STA dejal, da so vsem krajanom, ki so prejeli cenitve, povedali, naj jih pregledajo. Če ugotovijo, da je bilo kaj neustrezno ocenjeno ali da je cenilec premalo ocenil, pa naj jim to pisno sporočijo. »Seveda ima vsak lastnik svojo predstavo o tem, koliko je vredna posamezna nepremičnina. Mislim, da so naše ocene dobre,« je dodal.

Z lastniki skušajo o vseh odprtih vprašanjih doseči dogovor. Če bo kakšna zadeva preveč ali premalo ocenjena, so pripravljeni cenitve tudi dopolniti, je še dejal Šefic.

Vlada je sicer v četrtek sprejela sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujna in v javno korist na območju občin Gornji Grad, Luče, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Šoštanj. Sklep je podlaga za cenitev nepremičnin, na podlagi česar bodo znane njihove vrednosti. Kot so napovedali na Ukomu, v nadaljevanju postopka sledi podpis pogodb, s katerimi se določi nadomestitev nepremičnine, ki je bila določena za odstranitev.