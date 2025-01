Večina si želi monogamne zveze, a nihče ni pripravljen sprejemati kompromisov

V nadaljevanju preberite:

Vse več ljudi je samskih. Nekateri se za to odločijo, drugi zaradi različnih okoliščin ostanejo samski, ne da bi si to želeli. Vsekakor je samskost v primerjavi s preteklostjo postala bolj sprejemljiva. Zdi se, da je dolgotrajna partnerska zveza iz mode in da je vse težje najti (primernega) partnerja. Pričakovanja do sebe in do drugih so velika, mnogi iščejo ideale, ki ne obstajajo, izbira se zaradi globalnega trga zdi neskončna. V družbi negotovosti je tako vse več fluidnih, nedefiniranih odnosov, tako imenovanih priložnostnih razmerij (angl. situationships).

Gre za romantične nedefinirane odnose brez oznake in jasnosti, kaj so pričakovanja in odgovornost tistih, ki so v odnosu, pojasnjuje Anamarija Šiša s katedre za medijske in komunikacijske študije na FDV: »Posnemajo monogamna heteronormativna razmerja, ampak v teh razmerjih umanjkata odgovornost do drugega in zavezanost k razmerju.«

»Če je v preteklosti veljalo, da je treba za dobro in trajno zvezo tudi 'potrpeti' oziroma se truditi, kar sicer velja še zdaj, pa danes mnogi tega niso pripravljeni sprejeti. V družbi se vse bolj poudarja, da moramo najti pravega, da mora biti zveza dovolj dobra, sicer je v njej nesmiselno vztrajati. In ker je tudi samo iskanje partnerja zahtevno, naporno, terja veliko časa, se mnogim alternativa, da živijo svoje življenje 'v polnosti', po svojih pravilih, zdi bolj mamljiva. Obenem lahko pritisk okolice in poudarjanje 'filmskih' popolnih odnosov povzročita, da se tisti v zvezi začnejo spraševati, ali je zveza, v kateri so, najboljša možna zanje,« pravi dr. Žan Lep z oddelka za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti in Pedagoškega inštituta.

In če je vse manj parov, ki ostanejo skupaj do pozne starosti, se postavlja vprašanje, kakšen je recept za dolgotrajnost zveze.

Sociolog prof. dr. Rudi Klanjšek z mariborske filozofske fakultete omenja raziskave, po katerih je dolgotrajnost zveze odvisna tudi od števila partnerjev, ki jih je ženska imela pred to zvezo, poroko. »Tiste, ki so imele več partnerjev, ponavadi prej zahtevajo ločitev.«