Največja podjetja v težavah, zanimanje za aplikacije za zmenke je upadlo

V začetku decembra je Match Group, lastnik več kot 40 aplikacij za zmenke in daleč vodilni na trgu spletnih zmenkov, organiziral svoj prvi dan za vlagatelje, odkar je leta 2015 vstopil na borzo.

Glavna tema je bila, da bo naslednji veliki premik v poslu z romantičnimi stiki umetna inteligenca, kar podjetje močno spodbuja. »Umetna inteligenca bo spremenila način zmenkovanja. Z njo bomo lahko izboljšali vse vidike spletnega zmenkarjenja,« je izjavil izvršni direktor Bernard Kim.

Za temi optimističnimi besedami pa se je skrivalo nekaj težkih dejstev. Čeprav so blagovne znamke podjetja Match ​zdaj namenjene več deset milijonom uporabnikov po vsem svetu, je njegova tržna vrednost – približno osem milijard dolarjev – le petino tolikšna kot pred tremi leti. Novembra lani je Tinder, vodilna blagovna znamka podjetja Match in aplikacija, ki je verjetno izumila sodobno industrijo zmenkov, poročal, da se je število uporabnikov, ki so plačali, zmanjšalo že osmo četrtletje zapored.

Tudi druga največja svetovna podjetja za spletne zmenke so v krizi, saj se njihove ciljne stranke, zlasti ženske in mlajši uporabniki, vse pogosteje odločajo za nišne aplikacije ali srečanja v resničnem življenju ali pa se celo povsem odpovedujejo romantičnim razmerjem. V nedavni Forbesovi raziskavi je 78 odstotkov vprašanih poročalo, da jih aplikacije za zmenke »čustveno, duševno ali fizično izčrpavajo«.

Tri največje platforme za zmenke na svetu – tinder, badoo (ki je zelo priljubljen zunaj ZDA) in bumble – izgubljajo uporabnike. Tisti, ki ostajajo, pa za dostop ne želijo plačevati. Cena delnic podjetja Bumble, ki ima v lasti istoimensko aplikacijo in badoo, je v zadnjih petih letih padla za skoraj 90 odstotkov.