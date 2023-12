Večina za decembrska darila do 200 evrov

V nadaljevanju preberite:

Prazniki v domačem krogu, bolj skromne praznične pojedine in predvsem bolj premišljeno obdarovanje ter s tem praznično zapravljanje so trendi, ki jih v predprazničnem času zaznavajo širom sveta kot globalni »davek« na negotove čase in splošno draginjo. Slovenci nismo izjeme: popusti in praznična znižanja bodo krojili tudi naše praznične nakupe, pri katerih pa kljub vsemu ne bomo skoparili.

Na platformi za spletno kupovanje Ceneje.si napovedujejo, da se nakupovalno razpoloženje povprečnega slovenskega potrošnika v predprazničnih dneh ne bo dosti razlikovalo od njegovih siceršnjih nakupovalnih navad. Več kot 40 odstotkov sodelujočih v anketi, ki so jo o božično-novoletnih nakupih opravili na Ceneje.si, je namreč že nakupilo božična oziroma novoletna darila, in sicer po akcijskih cenah v novembru, na črni petek. Takrat smo Slovenci po podatkih Financ potrošili prek 130 milijonov evrov ali skoraj za 170 tisočakov več kot lani.