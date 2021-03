Večjih sproščanj ukrepov ne gre pričakovati

Ključni poudarki: Sproščanje ukrepov ne gre pričakovati.



6.35 Policijska ura

6.35 Vlada danes o aktualnih epidemioloških razmerah

Na ministrstvu za notranje zadeve razmišljajo, da bi razrahljali ukrep prepovedi gibanja v nočnem času, predvsem v posavski in jugovzhodni regiji. Policijska ura bi se lahko začela šele ob 22. uri, zdaj velja od 21. ure do 6. ure zjutraj. »A najprej nameravamo preveriti, kakšen vpliv bo imelo odprtje teras lokalov na okužbe,« je v pogovoru za STA povedal minister. Zadnji podatki kažejo, da jugovzhodna Slovenija ne izpolnjuje več pogojev za rumeno fazo. Tako da bo morda vlada danes sprejela tudi kakšne spremembe na ravni posameznih statističnih regij.Vlada bo na današnji seji ponovno pretresala epidemiološke razmere v državi. Večjih sprostitev ukrepov ni pričakovati, saj se epidemiološke razmere bistveno ne izboljšujejo. Glede na to, da jugovzhodna Slovenija ne izpolnjuje več pogojev za rumeno fazo, pa utegne vlada sprejeti tudi kakšne spremembe na ravni posameznih statističnih regij.Kot je v ponedeljek dejala vodja vladne svetovalne skupine za covid-19, se epidemiološko stanje v državi za zdaj ne izboljšuje tako hitro, kot bi si želeli. Stanje glede števila hospitaliziranih se je konec tedna celo nekoliko poslabšalo, a Logarjeva upa, da je temu vsaj delno tako zaradi dejstva, da je med konci tedna nekaj manj odpustov iz bolnišnic in se bo trend zmanjševanja priliva novih bolnikov v bolnišnice v prihodnjih dneh nadaljeval.Oba ključna kriterija sicer državo še vedno uvrščata v oranžno fazo sproščanja ukrepov. Za prehod v rumeno fazo bi sedemdnevno povprečje okužb moralo pasti pod 600, število hospitaliziranih pa pod 500. Po podatkih za ponedeljek je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 506 covidnih bolnikov, sedemdnevno povprečje okužb pa je bilo 740. Večjega sproščanja ukrepov zato ta teden ni pričakovati, svetovalna skupina pa bo vladi predlagala njihovo podaljšanje.