Velike spremembe so rezervirane za tiste, ki znajo sodelovati

Leta 2017 je bila sprejeta družinska ustava, ki smo jo podpisali vsi člani družine Lotrič in med drugim ureja tudi prenos podjetja na drugo generacijo. Njen pomen je manjšanje tveganja pri prenosu lastništva in upravljanja na drugo ter tretjo generacijo ter tako odločilno prispeva k stabilnosti podjetja, kar je izjemnega pomena tudi za zaposlene in poslovne partnerje. Po pomoč smo se obrnili na podjetje EY Slovenija, ki nas je uspešno in strokovno vodilo skozi proces, po nekaj nasvetov pa smo se obrnil tudi na znano kulinarično družino Jezeršek in družino Pavlinjek iz Prekmurja, kjer so družinsko ustavo sprejeli že pred tem oziroma so bili v procesu sprejemanja. Prenos podjetja je tako nekaj, o čemer se tako v okviru družine kot zaposlenih v podjetju pogovarjamo že dlje časa. Vsi se zavedamo, da mora biti prenos vodenja podjetja postopen – kljub temu pa je moja izvolitev na mesto predsednika DS postopek nekoliko pospešila. Hčerka Maja Brelih Lotrič je tako že postala direktorica, sam pa seveda z nasveti še vedno ostajam vpet v poslovanje skupine LOTRIČ Metrology.