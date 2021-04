Velikonočne vigilije zaradi epidemije brez navzočnosti vernikov

08.27 V ZDA cepili že 17 odstotkov prebivalstva

Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so v ZDA doslej popolnoma cepili že 56 milijonov ljudi ali 17 odstotkov vsega prebivalstva, skoraj 100 milijonov ali 30 odstotkov pa jih je doslej prejelo vsaj eno dozo cepiva Pfizerja ali Moderne. Trenutno v ZDA cepijo po tri milijone ljudi na dan. Ob takem tempu bo do konca aprila z najmanj eno dozo cepljenih že 60 odstotkov prebivalcev. ZDA se tako glede koronavirusa iz polomije v lanskem letu letos spreminjajo v zgodbo o uspehu.Predsednikje sicer v petek sodržavljane znova zaprosil, naj ne zapravijo težko pridobljenega napredka in naj se še naprej držijo priporočil zdravstvenih strokovnjakov glede nošenja mask in socialne distance.Za veliko soboto, ki je dan pred veliko nočjo, je značilno prinašanje velikonočnih jedil k blagoslovu v cerkev. Zaradi protikoronskih ukrepov jih verniki danes ne bodo prinesli v cerkev, ampak bodo lahko blagoslov spremljali po nacionalni televiziji. Tudi velikonočne vigilije bodo brez navzočnosti vernikov. A tako kot že lani so se nekateri duhovniki odločili za t. i. drive-in blagoslove, pri katerih verniki pripeljejo jedi k blagoslovu v avtu. Velika sobota je v Katoliški cerkvi dan celodnevnega čaščenja Jezusa v grobu, kamor so ga simbolično prenesli po smrti na veliki petek. Na veliko soboto verniki obiskujejo njegov grob v cerkvah, čez dan pa v njih potekajo blagoslovi velikonočnih jedil.Zaradi ukrepov proti širjenju epidemije covida-19 obiskovanja groba danes ne bo, prav tako ne množičnih blagoslovov jedil. Pač pa bo nacionalna televizija ob 15. uri na prvem programu prenašala blagoslov jedil iz mariborske stolnice. V nekaterih župnijah pa bodo omogočili vernikom, da pripeljejo jedila k blagoslovu v avtomobilu. Velikonočno vigilijo oz. bedenje, ki poteka na veliko soboto, bodo duhovniki danes opravili ob 18. uri sami v zaprtih cerkvah. Iz ljubljanske stolnice jo bo ob 18.30 prenašal Radio Ognjišče. V baziliki svetega Petra v Vatikanu pa se bo velikonočna vigilija začela ob 19.30.V londonski Nacionalni galeriji so razstavo Zaznavanje nevidnega: korak v Gossaertov Poklon sv. treh kraljev, ki bila zasnovana kot celostna izkušnja s podobo in zvokom, priredili za mobilne telefone. V središču razstave je slika Poklon sv. treh kraljev, ki velja za pomembno delo severnjaške renesanse. Razstavo so v londonski Nacionalni galeriji sicer odprli že decembra, a je bila zaradi zaustavitve javnega življenja zaradi epidemije covida-19 na ogled le teden dni. Ker si jo je lahko ogledala le peščica ljudi, so se v galeriji odločili, da jo bodo priredili ter ponudili kot prvo galerijsko izkušnjo preko mobilnega telefona, piše Guardian.