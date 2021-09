Veljavnost potrdila bo kmalu omejena

V nadaljevanju:

Na ministrstvo za zdravje smo naslovili vprašanja, kakšna je veljavnost digitalnega potrdila o cepljenju proti covidu-19, in če ta ni določena, kdaj bo, a so nas po odgovor preusmerili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Tam so zapisali, da tega ne določa NIJZ: »Pri potrdilih je vloga NIJZ samo tehnična.«