Vera Jourová se želi med obiskom Slovenije pogovoriti z Janezom Janšo

Podpredsednica evropske komisije za vrednoteje danes ob dnevu svobode tiska napovedala, da bo obiskala Slovenijo. Med obiskom naj bi preverila mnenja in začela dialog. »Zaščita medijev in svoboda bosta med mojimi prevladujočimi temami v času slovenskega predsedovanja,« je povedala češka političarka. Evropska komisija naj bi septembra predstavila svoja priporočila glede zaščite novinarjev.Tako bo Jourová med obiskom preverila, ali smo na isti strani in kako lahko predsedstvo pomaga. Med obiskom se želi pogovoriti s premierom. V njenih očeh bo predsedovanje mejnik tako v evropski kot tudi slovenski zgodovini. »Vedno verjamem, da sedenje za skupno mizo oziroma dialog lahko razjasni veliko stvari,« je povedala Jourová.