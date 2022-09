Veseli takojšnje preizkušnje nove pridobitve

»Plezanje je v naši strategiji opredeljeno kot eno od ključnih nišnih dejavnosti, na kateri gradimo destinacijo športnega turizma. Veseli nas, da lahko že takoj po odprtju nove zunanje plezalne stene gostimo tako pomemben dogodek kot je svetovni pokal v športnem plezanju,« pravi Ylenia Loredan s koprskega zavoda za mladino, kulturo in turizem. Organizatorji tekmovanja ta konec tedna v Kopru pričakujejo od šest pa celo do deset tisoč obiskovalcev.

Koprski plezalni center je z novo zunanjo plezalno steno zdaj edini v Sloveniji, ki združuje vse tri plezalne discipline – balvansko, hitrostno in težavnostno plezanje. Naložba, ki so jo slavnostno otvorili minuli teden, je znašala približno 950.000 evrov. »Poleg nogometne infrastrukture, atletskega stadiona, olimpijskega bazena, teniških igrišč, igrišč za odbojko na mivki in dobro opremljenih centrov za vodne športe, bo to za Koper še ena izjemna pridobitev, ki lahko zaradi ugodne klime ponuja možnost uporabe skozi vse vse leto,« meni Ylenia Loredan.

Naložba sovpada z dosežki

Svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru se danes in jutri udeležuje okoli 125 tekmovalcev iz 24 držav. Nazadnje je bila tekma svetovnega prvenstva v težavnostnem plezanju leta 1996 v Kranju, leta 1988 pa je bilo v Ospu prvo tekmovanje v športnem plezanju pri nas, takrat še na naravni skalnati površini.

Koper, ki se ponaša z novo plezalno infrastrukturo, ta konec tedna gosti dvodnevni vrhunski športni dogodek. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Vlaganje v koprsko plezalno infrastrukturo ravno sovpada z izjemnimi dosežki slovenske reprezentance v športnem plezanju, ki sodi v sam vrh tega športa. Te dni v Kopru lahko srečamo vse tri slovenske nosilce medalj z nedavnega prvenstva v Münchnu Janjo Garnbret, Mio Krampl in Luko Potočarja. Glede na predhodne rezervacije vstopnic organizatorji ocenjujejo, da si vrhunsko plezalno prireditev utegne ogledati od šest pa vse do deset tisoč ljudi. Polno zaseden je tudi osrednji mestni hotel Grand Koper, ki med drugim gosti reprezentance treh držav.

Garnbret: Dobrodošla sprememba!

»Stena nudi dobre naklone, dovolj visi in je nekoliko drugačna od ostalih, kar je dobrodošla sprememba,« je komentirala trenutno najbolj uspešna svetovna plezalka Janja Garnbret, ki je obenem pohvalila tudi bivanje v Kopru: »Kaj dosti časa za dogajanje izven treningov nisem imela, je pa super, da se zbudiš zjutraj in imaš pogled na morje!«

»Nova plezalna stena definitivno uvršča Koper na eno izmed sedmih svetovnih plezalnih prizorišč, obenem pa pomeni tudi dobro promocijo za plezalni turizem tudi v naravnih stenah Kraškega roba,« je ocenil Luka Fonda, vodja koprskega centra Plus Climbing in trener slovenske reprezentance v športnem plezanju. Da gre za infrastrukturo, ki je pomembna za razvoj športnega plezanja pri nas, je menil tudi Matej Planko, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije. »Našim plezalcem tako ne bo več treba v Innsbruck ali Augsburg. Koper bo tako lahko postal uradni pripravljalni center za slovensko reprezentanco,« je dejal.