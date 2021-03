Veselje in zaskrbljenost ob odpiranju teras

Namesto trideset miz jih bo na vrtu slaščičarne Medo le deset. FOTO: Leon Vidic/Delo



Kava in pogovor

»Osemnajst let sem v gostinstvu, a je zame ta ponedeljek popolnoma nov izziv. Ne vem, kaj me čaka,« pravi Besir Pajaziti. FOTO: Leon Vidic/Delo



Ogledalo za druge regije

Že v petek pozno popoldne so v središču Kočevja, na vrtu Mestne kavarne, postavili mize in stole ter napovedovali pomemben ponedeljkov dogodek: odprtje teras in vrtov lokalov v posavski in jugovzhodni regiji. Odločitev vlade, da je v dveh delih države poskusno za teden dni dovoljeno obratovanje lokalov, ki imajo vrtove in terase, gostinci sprejemajo z mešanimi občutki.»Vsi smo veseli, a me kot podjetnika skrbi, ker bomo delali s tretjino moči,« pravi, ki ima v središču Kočevja Mestno kavarno. Čeprav so bili med epidemijo zaprti, ni odpuščal. Pet zaposlenih je bilo na čakanju, sam pa je vzel še eno službo, saj se s prihranki, ki so skopneli, in državno pomočjo ni dalo več preživeti: »Tudi ko sem začel, ni bilo tako hudo, kot je zdaj. Kar sem sedem let ustvarjal, je šlo v enem letu v nič. Zdaj sem bolj zadolžen, kot sem bil na začetku.«Skrbi ga tudi, kako se bo izteklo testno odpiranje teras in vrtov. Bo tega konec po enem ali dveh tednih? Vprašanje je tudi, koliko prometa bodo ustvarili, saj bo zaradi razdalje med mizami – predpisani so trije metri – občutno manj strank.Na vrtu Mestne kavarne je bilo pred epidemijo 31 miz, zdaj pa so jih lahko postavili 16. »Če bo deževalo, bomo imeli pod dežniki vsega pet miz,« je pojasnil Kosten. Obenem je razložil, da morajo za pokritje minimalne plače enega zaposlenega prodati 80 kav – s tem, da so zdaj na Kočevskem bistveno drugačne temperature kot na Primorskem.Kako se bo iztekel poskusni teden odprtja vrtov in teras, skrbi tudi, lastnika slaščičarne Medo, tik ob Mestni kavarni v središču mesta ob Rinži. Slaščičarna je ves čas epidemije odprta kot prevzemno mesto. Imajo 90-odstotni izpad dohodka, pravi sogovornik: »S poslovanjem v času epidemije ne pridemo niti do pozitivne ničle, je pa pomembno za ohranjanje strank, ki bi se sicer odvadile prihajati k nam.«Za tistega, ki dela v teh časih, ni prijetno, da sameva, ker tri ali štiri ure ni nobenega obiskovalca. Toda za nekatere, ki živijo sami, je še kako pomembno, da lahko pridejo po kavo – in spregovorijo stavek ali dva. »Za številne ni bistvena kava, ampak pogovor. Pa če ga je vsak dan samo minuta,« pravi Besir Pajaziti. »Pravzaprav je Medo s psihološkega vidika – da smo v času epidemije tu in delamo – veliko pomembnejši kot pa s poslovnega vidika.« V slaščičarni običajno dela šest zaposlenih, poleti pa se jim pridružita še dva študenta. Trenutno sta dva na čakanju.Pravila, po katerih bodo v ponedeljek odprli vrtove in terase, so znana: od razdalj med mizami, koliko ljudi lahko sedi ob eni mizi, razkuževanje pred vstopom in izhodom s terase ... »Zelo bom vesel, če bo na našem vrtu deset miz, a verjetno jih bo samo pet ali šest pod streho,« pravi sogovornik o vrtu, na katerem je bilo v normalnih časih tudi trideset miz. »Osemnajst let sem v gostinstvu, a je zame ta ponedeljek popolnoma nov izziv. Ne vem, kaj me čaka,« je dejal Pajaziti.Upa le, da mize ne bodo pred lokali samo teden ali dva. Ponedeljek pa ne bo preprost tudi zato, ker bodo gostinci lahko odprli vrtove in terase le v dveh regijah. »Mi bomo za zgled vsej državi in upam, da se bo za nas, stranke, državo in epidemiološko sliko izteklo dobro,« je še poudaril Pajaziti. In da ne bo v sicer povsem razumljivi lakoti po normalnosti v ti dve testni regiji prišla množica novih strank, ki na posavsko in jugovzhodno regijo sicer ne bi niti pomislile.