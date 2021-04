Vinarji so ustanovili svoje združenje

Vinogradništvo in vinarstvo predstavlja med devet in 14 odstotkov vrednosti kmetijske proizvodnje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so danes ustanovili Združenje slovenskih vinarjev pri GZS. To povezuje devet podjetij, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom. Namen združenja je okrepiti aktivnosti za pomoč vinarjem in vinogradnikom ter medsektorsko povezovanje.K ustanovitvi so pristopila podjetja Klet Brda, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Vinakoper, Vinakras, Klet Krško, Panvita Marof, Kmetijska Zadruga Metlika in Ptujska klet. Vodenje združenja je prevzel Borut Fakin iz kleti Vinakoper, podpredsednik pa je postal Vinko Mandl iz Ptujske kleti, so sporočili.Združenje želi okrepiti krovno promocijo slovenskega vinogradništva in vinarstva doma in na tujih trgih, revitalizirati panogo po epidemiji covida-19, okrepiti boj proti sivi ekonomiji na trgu z vinom ter prilagoditi aktualno in prihodnjo zakonodajo potrebam vinogradništva in vinarjev.Med prioritetnimi nalogami je ustrezna umestitev vinogradništva in vinarstva v strateški načrt prihodnje skupne kmetijske politike po letu 2023, so navedli. Kot so dodali, so v sodelovanju z agencijo Spirit in Slovensko turistično organizacijo začeli pogovore o sodelovanju na Expu v Dubaju. Želijo si okrepiti tudi raziskave in razvoj ter izboljšati sodelovanje s fakultetami in inštituti.Predsednik združenja Borut Fakin je dejal, da želijo preiti od besed k dejanjem in skupaj predstaviti razvojni potencial slovenskega vinogradništva in vinarstva na domačem in tujih trgih. »Predvsem potrebujemo dobro strokovno podporo na področju promocije vina, zakonodaje in ukrepov za pomoč po epidemiji. Potrebujemo strateško zasnovani razvoj sektorja,« je poudaril.Vinogradništvo in vinarstvo predstavlja med devet in 14 odstotkov vrednosti kmetijske proizvodnje v Sloveniji. Po podatkih statističnega urada je bilo leta 2019 v Sloveniji 23.000 kmetijskih gospodarstev z vinogradi, ki so v povprečju obdelovala 0,66 hektarja vinogradov. Samooskrba z vinom je več kot 110-odstotna, zato je panoga močno odvisna od izvoza, ki letno dosega okrog šest milijonov litrov vina. Potrošnja vina na prebivalca v Sloveniji je 37,8 litra, so strnili.