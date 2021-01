Virus pokvaril načrte opozicije

INFOGRAFIKA: Delo

Mandatarski kandidat Koalicije ustavnega loka (Kul)naj bi svojo odločitev o umiku soglasja h kandidaturi sporočil, še preden bo razpis seje državnega zbora obravnaval kolegij predsednika državnega zbora. Neuradno pa naj bi že sprejel odločitev zaradi dejstva, da ima zaradi okužb z novim koronavirusom za uspeh na voljo še manj glasov, kot je kazalo v petek ob vložitvi konstruktivne nezaupnice.Zaradi okužb oziroma samoizolacije več poslancev bi bilo po njegovih besedah z glasovanjem o konstruktivni nezaupnici vladitreba počakati do zagotovitve pogojev za glasovanje vseh poslancev. Vprašanje sicer je, kakšna bo končna odločitev celotnega Kula, ki naj bi se sestal zjutraj.Pred tem so preigravali tudi možnost prestavitve seje s srede na petek, kar bi bilo skladno s poslovniškimi določili, a ker je Karl Erjavec očitno podvomil, da bi s to možnostjo uspeli, je ubral novi manever – tokrat razmislek o umiku soglasja, čeprav nekaj ur pred tem, na seji izvršnega odbora Desusa, ki je sprejel sklep o pridružitvi stranke h Kulu, o tem po naših informacijah ni izrekel niti besede.»Glede na novo normalnost je treba vsem poslancem omogočiti tajno glasovanje, čeprav so bolni ali okuženi ali v samoizolaciji, ker s tem ščitijo zdrave. Ustava tajno glasovanje predvideva za najpomembnejša odločanja in državni zbor mora vsem poslancem omogočiti odločanje. Če je potrebno spremeniti poslovnik, naj se ga na hitro spremeni. Če bo večina v parlamentu dopuščala, da se poslance na tajnih glasovanjih ločuje na način, da bodo lahko glasovali samo zdravi, potem je to zaton parlamentarizma v Sloveniji, njegov suspenz,« je podobno kot Erjavec prepričan tudi vodja največje opozicijske stranke LMŠZa spremembo poslovnika, s katerim bi uredili tajno glasovanje tudi na daljavo, kot tudi zamik glasovanja – do 30 dni – bi sicer potrebovali tudi podporo tudi koalicijskih poslancev. Pravniki – med drugim tudi– so včeraj sicer razmišljali, da bi poslancem ob tako pomembnem institutu, kakor je konstruktivna nezaupnica, moralo biti omogočeno tajno glasovanje, kar bi bilo po besedah Pogorelca mogoče tudi ob obstoječem poslovniku, na primer z oddajo glasovnic pred stavbo.Predsednik državnega zboraje včeraj načrtoval, bo devetim poslancem, ki so bili na seji komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki se je je udeležil tudi okuženi šef Sove, državni zbor omogočil tako PCR testiranje kot tudi testiranje s hitrimi testi tik pred začetkom za jutri napovedane seje.Njegovo mnenje, da bi v sredo lahko izpeljali sejo, pa se ni spremenilo niti zaradi okužbe vodje poslanske skupine SDin samoizolacije vodje poslanske skupine Desusa. »Večkrat se je že zgodilo, da so poslanci manjkali zaradi osebnih razlogov in ne spomnim se, kdaj jih je bilo nazadnje prisotnih vseh 90,« pravi in dodaja, da sam nima nobenega drugega poslovniškega vzvoda, zato bi bilo po njegovo bolj normalno, da, če tako presodijo, sami umaknejo predlog konstruktivne nezaupnice in ga vložijo, ko bodo ocenili, da je trenutek bolj ustrezen.Do jutri, ko naj bi bilo po prvotnem načrtu glasovanje, naj bi sicer na dopisni seji sveta Desusa potrdili tudi predlog njihovega izvršnega odbora, da naj stranka tudi formalno postane del Kula ter naj se priporoči poslancem Desusa – le trije od štirih so namreč pod predlogom podpisani –, da naj sledijo odločitvam organov stranke.Ne glede na izid glasovanja o konstruktivni nezaupnici se v Desusu zavedajo, da je treba začeti urejati razmere v stranki, tako v odnosih s terenom kot s poslansko skupino."To poslušam že zadnji petnajst let,« pa je na vprašanje o razkolu znotraj stranke in nizki javnomnenjski podpori odgovoril Erjavec in nadaljeval, da je s trenutno javnomnenjsko podporo glede na vse dogodke zadovoljen, saj je stranka v zadnjem letu preživela hudo krizno obdobje. Problem vidi v ljubljanski mestni organizaciji, kjer imajo ves čas drugačna stališča, a zaradi tega ne bi govoril, da je stranka razklana, saj so bili dosedanji sklepi stranke sprejeti soglasno.