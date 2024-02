Višje sodišče spet o Igorju Bavčarju

Senat koprskih višjih sodnikov, ki mu predseduje Mara Bristow, je danes obravnaval pritožbo specializiranega državnega tožilstva na lansko oprostilno sodbo Igorju Bavčarju in Miroslavu Golobiću glede oškodovanja Istrabenza s preprodajo delnic Intereurope v letu 2007. Odločitev bo znana naknadno.

Tokrat je višje sodišče že drugič odločalo o pritožbi – prvič je to storilo na pobudo obrambe in razveljavilo takratno obsodilno sodbo, po kateri bi morala Bavčar, nekdanji predsednik uprave Istrabenza, in Golobič, ki je vodil Maksimo Holding, prestajati zaporno kazen, ter zadevo vrnilo na prvo stopnjo. V ponovnem sojenju pa je senat, ki mu je predsedovala sodnica Meri Mikac, presodil drugače, pri čemer je bilo ključno pričanje finančne izvedenke. Julija 2007 je namreč Banka Celje od Istrabenza odkupila za 13,8 milijona evrov delnic Intereurope in jih še istega dne prodala naprej Maksimi Holding s pogodbo, ki se je iztekla konec decembra tega leta. Tik pred zapadlostjo pa je v posel vstopil Istrabenz in kupil delniški sveženj. Dan za tem je te iste delnice spet prodal Banki Celje, le da po nižji ceni (ki je takrat veljala na trgu), in s tem v enem dnevu ustvaril za 3,7 milijona evrov izgube.

Tožilstvo: Bavčar reševal svoje premoženje

Na današnji obravnavi je državna tožilka Blanka Žgajnar poudarila, da je sodišče na prvi stopnji z oprostilno sodbo zmotno ugotovilo, da ni šlo za oškodovanje Istrabenza. Po njenih besedah je Istrabenz vstopil v posel med Maksimo Holding – s katero je bil lastniško povezan Igor Bavčar prek FB Investicij – in Banko Celje, da bi jo obvaroval izgube, ki je nato bremenila Istrabenz. O tem, kar trdi obramba, da je bil posel med Maksimo in Istrabenzom vnaprej dogovorjen, je povzela tožilka, ni bilo nobene potrditve ne v zapisnikih nadzornega sveta ne kje drugje. Istrabenz je moral za plačilo kupnine za Intereuropine delnice črpati kredit in odpoklicati depozite pri Banki Koper.

Na pritožbo specializiranega državnega tožilstva sta se odzvala tudi Igor Bavčar (ki ga na sodišče sicer danes ni bilo) in Miroslav Golubić. Bavčarjev zagovornik Aljoša Dežman je v pisnem odgovoru poudaril, da v primeru, ki ga zastopa, niso podani ne objektivni ne subjektivni znaki kaznivega dejanja. Bavčar se po njegovih besedah operativno ni ukvarjal s posli, pač pa je imel pri tem le formalno vlogo. Zagotovil je tudi, da je šlo za način kreditiranja Istrabenza, ki je bil takrat pri poslovanju običajen.

Anka Kozamernik, zastopnica Miroslava Golubića, je prav tako zatrdila, da je šlo pri poslu za financiranje Istrabenza, pri čemer je imel Golubić le omejeno vlogo. Sam po njenih besedah ni vedel, da je Bavčar prek FB Investicij lastniško povezan z Maksimo Holding, poleg tega so vse odločitve, ki jih je izvrševal, prihajale iz Istrabenza. Da pri preprodaji Intereuropinih delnic ni šlo za okoriščanje Maksime Holding, je po njenem očitno tudi iz drugega dela posla, ko je čez pol leta ta družba znova odkupila iste delnice z izgubo. Poudarila je tudi, da je finančna izvedenka ugotovila, da je Istrabenz ta posel potreboval za nakup delnic Petrola.

Povezani sodni postopki, ki potekajo

Igor Bavčar, ki je vodil Istrabenz med letoma 2002 in 2009, je leta 2022 predčasno prenehal prestajati petletno zaporno kazen zaradi obsodbe pranja denarja v povezavi s preprodajo delnic Istrabenza, ki jih je imela v lasti Pivovarna Laško. Dobiček od prodaje – nekaj več kot 25 milijonov evrov – so sostorilci po presoji sodišča z nadaljnjimi transakcijami razpršili in oprali. Bavčarja pa čaka še sojenje zaradi domnevnih davčnih utaj, kjer naj bi sodeloval pri oškodovanju družbe Pom-Invest za 1,3 milijona evrov. Ta kazenski postopek poteka pred ljubljanskim okrožnim sodiščem.

Lani septembra pa je Evropsko sodišče za človekove pravice s šestimi glasovi za in enim proti razsodilo v primeru Igor Bavčar proti Sloveniji: nekdanji pravosodni minister Goran Klemenčič je s svojo izjavo na televiziji, da bodo letele glave, če bo Bavčarjev primer na sodišču zastaral, po odločitvi sodišča kršil domnevo nedolžnosti. Slovenija mora Bavčarju tako plačati 10.000 evrov za škodo in še 6000 evrov za stroške.