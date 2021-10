V torek 38-odstotni delež pozitivnih, minister Počivalšek omenja zaprtje

12.08 Na Hrvaškem v minulih 24 urah skoraj največ novih okužb

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 13.083 testih zabeležili 4571 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od 10. decembra lani, ko so zabeležili rekordnih 4620 novih okužb v enem dnevu. V minulih 24 urah je umrlo 26 covidnih bolnikov, je danes potrdila hrvaška civilna zaščita. Danes objavljeno število je tudi občutno višje kot prejšnjo sredo, ko so zabeležili 3162 okužb. V sredo pred dvema tednoma so potrdili 2022 primerov. V državi se posledično viša število aktivnih primerov okužbe, ki jih je danes 20.645. V bolnišnicah je prav tako vse več covidnih bolnikov. Današnje številke kažejo, da jih tam zdravijo 1207, med njimi jih 153 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je več kot 28.500 ljudi.

12.05 Z vsemi odmerki je v Sloveniji cepljenih 1.114.500 oz. 53 odstotkov prebivalcev

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.184.963 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 1.114.500 oz. 53 odstotkov prebivalcev.

12.00 V Avstriji prvič po lanskem novembru več kot 4000 novih okužb

V Avstriji so v zadnjem dnevu prvič po lanskem novembru potrdili več kot 4000 okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. Zabeležili so več kot 4200 novih okužb, kažejo podatki avstrijskih oblasti. Umrlo je še deset covidnih bolnikov. Po podatkih avstrijskih ministrstev za notranje zadeve in zdravje so v zadnjih 24 urah v državi potrdili 4261 okužb z novim koronavirusom, kar je precej več od povprečja zadnjih sedmih dni, ki znaša 3584 novih primerov dnevno. Več kot 4000 primerov v enem dnevu so v Avstriji nazadnje zabeležili 29. novembra lani, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev se je od torka do danes povečala z 247,9 na 280,9. V Avstriji imajo trenutno več kot 35.000 aktivnih primerov okužbe.

11.50 Počivalšek grozi z zaprtjem

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je na twitterju opozoril pred naraščajočimi številkami. »Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v lockdown. Danes sem sklical inšpekcijske službe in naročil strožji nadzor lokalov. Če bo treba, bomo lokale, ki nadzora ne izvajajo, v skladu z zakonodajo tudi zaprli.«

11.35 V torek odkrili 3166 novih primerov

Po podatkih NIJZ so v Sloveniji v torek odkrili 3166 novih primerov okužb s koronavirusom. Opravili so 8308 testiranj s testi PCR, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 38,1 odstotka testiranih. Pri NIJZ ocenjujejo, da je trenutno v Sloveniji 22.188 aktivnih primerov okužbe.

Hospitaliziranih je 526 ljudi, od tega na intenzivni negi 133 ljudi. Včeraj je umrlo devet ljudi s covidom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je dvignilo na 1954, kar je 144 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 1051 oziroma 92 več kot dan prej.

10.55 Število okužb v Nemčiji še naprej hitro narašča

Število novih okužb z novim koronavirusom v Nemčiji še naprej hitro narašča. V zadnjem dnevu so potrdili več kot 23.000 novih okužb, kar je približno 6000 več kot pred enim tednom. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev se je v enem tednu povečala z 80,4 na 118, kažejo podatki nemškega Inštituta Roberta Kocha (RKI). V zadnjem dnevu so nemške oblasti potrdile 23.212 okužb z novim koronavirusom, medtem ko so jih pred enim tednom 17.015. Skupaj so v državi s 83 milijoni prebivalcev potrdili 4,5 milijona okužb. V zadnjem dnevu je umrlo še 114 covidnih bolnikov, od začetka pandemije pa 95.359, kažejo podatki RKI po poročanju nemške tiskovne agencija dpa.

Opravili so 8308 testiranj s testi PCR, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 38,1 odstotka testiranih. FOTO: Blaž Samec

7.30 V ZDA se obeta odobritev Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za otroke, starejše od pet let

Neodvisni panel strokovnjakov je v torek ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) priporočil uporabo Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let. Strokovnjaki so sporočili, da so koristi cepljenja otrok veliko večje kot morebitna tveganja. Za odobritev cepljenja otrok je glasovalo 17 članov panela, eden pa se je vzdržal. Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je potrdili, da se lahko otroci prav tako okužijo z novim koronavirusom kot odrasli. Otroci so sicer izpostavljeni manjšemu tveganju hudega poteka covida-19, vendar pa so znanstveniki menili, da je potrebno staršem dati možnost za zaščito otrok, še posebej tistih, ki so izpostavljeni večjemu tveganju okužbe, ker na primer v šolah ni potrebno nositi zaščitnih mask.