Vlada danes o predlogu davčnih sprememb

Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog davčnih sprememb, ki jih je s ciljem izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanja delovnih mest in spodbujanja inovacij pripravilo ministrstvo za finance.

Najopaznejši je sicer predlog, s katerim bo država zaostrila pogoje samostojnih podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov. Meja za izstop iz sistema s sedanjih 100.000 evrov se bo znižala na 60.000 evrov.

Med predlogi je še ugodnejša davčna obravnava za visokokvalificirane mlajše tuje kadre in slovenske državljane, ki se po večletnem življenju v tujini vračajo domov. Predvidene so še davčne spodbude za nagrajevanje v startupih ter spremembe pri nagrajevanju z delnicami, pa tudi možnost uporabe enotne davčne številke v skupini podjetij, s katero bi se zmanjšalo administrativno delo izdajanja davčnih obračunov znotraj skupine.

Neizkoriščeni del olajšav za digitalni in zeleni prehod bi bilo mogoče prenašati tudi še v prihodnjih pet let. Po drugi strani pa država spet omejuje možnost pokrivanja davčnih izgub. Avtomati za prehrano in pijače bodo morali imeti neposredno povezavo s finančno upravo. Vlada pripravlja še višje trošarine za alkoholne pijače ter višjo obdavčitev sladkih in energijskih pijač.

Opozorila obrtne zbornice

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so včeraj opozorili, da bomo z novimi davčnimi obremenitvami le še poslabšali gospodarsko sliko. Direktor OZS Danijel Lamperger je dejal, da bo po izračunih iz sistema normirancev izpadlo okrog 13 odstotkov normiranih espejev. »Delodajalci smo bili zelo glasni glede davčnih sprememb. Država po drugi strani meni, da je ta paket namenjen boljšemu stanju v podjetništvu, kar kaže na to, da se naše predstave zelo razlikujejo.«

Lamperger je bil kritičen tudi do selektivnih spodbud za tuje državljane. Na OZS menijo, da je razbremenitev ozke skupine delavcev, ki so mlajši od 40 let in delajo v tujini, diskriminatorna.

Da so predlagane davčne spremembe nesistemske, ne prispevajo k stabilnosti davčnega okolja in ne naslavljajo ključnih izzivov gospodarstva, pa menijo v Gospodarski zbornici Slovenije. »Davčne olajšave za mlade strokovnjake iz tujine so sicer dobrodošle, vendar nezadostne in predvsem diskriminatorne do ostalih domačih in tujih strokovnjakov,« so zapisali.