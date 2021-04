Vlada na čelo Zavoda za blagovne rezerve imenovala Tomija Rumpfa

Vlada je izdala odločbo, s katero je za direktorja Zavoda za blagovne rezerve imenovala. Imenovan je za obdobje štirih let, položaj bo nastopil jutri. Danes se mu je iztekel mandat vršilca dolžnosti direktorja tega zavoda.Javni natečaj za imenovanje direktorja zavoda je bil objavljen 13. novembra lani, nanj se je ob Rumpfu prijavil še. Kot je še zapisano v sporočilu vlade, sta postavljenim merilom ustrezala oba, pri čemer pa je natečajna komisija ocenila, da Gale nima direktorskih izkušenj oziroma formalnih vodstvenih izkušenj z vodenjem tako velikih enot, medtem ko je ocenila, da ima Rumpf izjemno bogate vodstvene izkušnje.Za bistveno bolj dodelan je ocenila tudi Rumpfov program dela. Kot argumente za to sporočilo navaja določitev konkretnih strateških ciljev, aktivnosti za dosego ciljev in kazalnike realizacije, medtem ko je Galetov program ocenila za bolj splošnega. Minister Počivalšek se je za Rumpfa odločil na podlagi predloga komisije, je navedeno v sporočilu.Rumpf, ki je bil na mesto v.d. direktorja zavoda imenovan 21. aprila lani po razrešitvi, je sicer nekdanji direktor Kobilarne Lipica. S tega direktorskega položaja je leta 2012 odstopil zaradi ugotovitev računskega sodišča o domnevnih nepravilnostih pri finančnem poslovanju.Ob tem je v preteklosti vodil družbo Lipica Turizem, Veterinarsko postajo Šmarje pri Jelšah in bil svetovalec generalnega direktorja v podjetju Bankom. Bil je tudi vodja kabineta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in med drugim opravljal tudi različne vodstvene funkcije v Skupini Perutnine Ptuj.