Vlada očita pogojevanje, sindikati pa izsiljevanje

Namera vlade, da od sindikatov javnega sektorja dobi pisno privolitev za enoletni zamik začetka izvajanja reforme plačnega sistema na januar 2025 zaradi milijardnih stroškov za popoplavno sanacijo, se, vsaj za zdaj, ni uresničila. Sindikalisti vztrajajo, da se ne bodo zavezali k ničemur, dokler ne bodo vedeli, kaj ta zamik pomeni in kaj mu bo sledilo oziroma kaj bo prinesel. Vladni strani očitajo izsiljevanje, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pa odgovarja, da v pogojevanja, da je vsaj nekaj treba nameniti za plače leta 2024, ne more privoliti in je pogajanja prekinila.