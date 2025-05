Vatikanski škandal je segel tudi v Slovenijo

Po 86 sodnih obravnavah in štiri leta po razkritju enega največjih vatikanskih škandalov so decembra 2023 na vatikanskem sodišču na pet let in pol zapora obsodili nekdaj vplivnega kardinala Giovannija Angela Becciuja ter na tri leta in devet mesecev zapora Cecilio Marogna.

Italijanski mediji so tej ženski nadeli ime kardinalova gospa. Ker je ob tem stkala še poslovne vezi s Slovenijo, je padla v nemilost tudi pri naših pravosodnih organih.

Po prepričanju slovenskega tožilstva je s kaznivim dejanjem pranja denarja namreč prikrila nezakonito pridobljenih 575.000 evrov, ki so bili iz blagajne Svetega sedeža nakazani na račun Logsica, humanitarne dejavnosti, d. o. o. To podjetje je namreč odprla v Ljubljani.

Po obtožnici vatikanskega sodišča, kot nam je sredi leta 2023 osebno razložila Marognova, bi morala biti ta sredstva porabljena za plačilo odkupnine za kolumbijsko redovnico, ki je bila ugrabljena v Maliju leta 2017 in nato izpuščena oktobra 2021. Zaradi tega se je zagovarjala tudi pred vatikanskim sodiščem, saj gre pri omenjenih finančnih sredstvih za nadomestila, ki so bila namenjena izvajanju tajnih operacij.

Sojenje v Vatikanu so opisovali kot sojenje stoletja, saj naj bi bili v domnevne nečedne posle vpleteni najvišji vatikanski uslužbenci. Tudi Becciu, ki naj bi pred leti celo veljal za enega najresnejših kandidatov za papeža. Po smrti papeža Frančiška je sporočil, da ne bo sodeloval v konklavu, čeprav spada med tiste z volilno pravico. V sporočilu je navedel, da je bila takšna želja pokojnega papeža.

Vatikanska sodba še ni pravnomočna

Cecilia Marogna je med sojenjem v Vatikanu pričakovala, da bo sodni proces razkril resnico o nekaterih posameznikih, večinoma laikih, ki so se zarotili proti njej in kardinalu Becciuju, da bi povzročili škodo tudi papežu Frančišku. Marognova je menila, da so ti ljudje igrali pomembno vlogo pri tem, da so jo priprli, kar pa je bilo po odločitvi kasacijskega sodišča povsem neupravičeno. Vatikanska sodba po poročanju italijanskih medijev sicer še ni pravnomočna.

Slovensko tožilstvo je obtožnico zaradi pomoči pri kaznivem dejanju pranja denarja vložilo tudi zoper Slovenca Bojana. K. In kdaj bi se lahko oba znašla na zatožni klopi? Na ljubljanskem okrožnem sodišču nam na to še niso znali natančno odgovoriti.

»Odločitev še ni sprejeta, predobravnavni narok še ni opravljen,« so pojasnili in še, »da je obtožnica vročena obema obdolžencema in da še ni pravnomočna, saj so zoper njo vloženi ugovori«. Od prvih kriminalističnih preiskav v tej zadevi je sicer marca minilo že celih pet let. Februarja so minila štiri leta, odkar je policija zoper njiju podala kazensko ovadbo. Desetega oktobra letos bodo pretekla že tri leta od tožilske vložitve obtožnice v tej zadevi. Marognova očitke na svoj račun zavrača.

Kako zares počasi meljejo slovenski sodni mlini, priča še en zanimiv podatek. Na začetku letošnjega maja je sodišče v Londonu že odločilo, da mora Sveti sedež plačati približno štiri milijone evrov odškodnine finančnemu in nepremičninskemu posredniku Raffaelu Mincioneju.

Ta britanski državljan italijanskih korenin je imel ključno vlogo pri vatikanski nepremičninski naložbi v Londonu v letih 2013 in 2014, ki pa je prinašala izgubo. Decembra 2023 je bil obsojen skupaj z Becciujem, ker da je pri nepremičninskem poslu ogoljufal vatikanski državni sekretariat. Londonsko sodišče je zdaj ugotovilo, da čeprav je Mincione v nekaterih vidikih za transakcije uporabil zavajajoča sporočila, pri tem ni bilo goljufije.

Humanitarna krinka

Leta 2019 so odkrili, da je kardinal Becciu za 350 milijonov evrov kupil 17.000 kvadratnih metrov veliko londonsko palačo trgovske hiše Harrods. Del denarja je prihajal celo iz sklada Petrov novčič, v katerega verniki darujejo za revne otroke po svetu. Pri tem naj bi se pol milijona evrov nateklo tudi na račun slovenskega podjetja, ki ga je odprla Marognova.

Ta pa naj bi ga po poročanju medijev porabila tudi za zasebne nakupe. Marognova nam je leta 2023 v zvezi s tem povedala: »Vprašanje osebnega nakupovanja je špekulacija, s katero se podpihujejo negativne pripovedi o meni in o tem, koga predstavljam.«