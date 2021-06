Vlada ponovno o epidemioloških razmerah, večjih sprostitev ni pričakovati

07.25 Francija dodatno sprostila omejevalne ukrepe

06.00 V New Yorku avgusta načrtujejo veliki koncert za ponovno rojstvo po covidu-19

De Blasio je na novinarski konferenci napovedal Teden vrnitve. Gre za niz dogodkov, s katerimi bodo proslavili izhod New Yorka iz pandemije, ki je mesto še posebej prizadela v prvih dneh. FOTO: Ludovic Marin/AFP

00.45 Evropski parlament o vladavini prava in patentni zaščiti cepiv

FOTO: Blaž Samec/Delo

00.30 Vlada ponovno o epidemioloških razmerah, večjih sprostitev ukrepov ni pričakovati

V Franciji lahko ljudje od danes znova uživajo v notranjih prostorih restavracij in lokalov, zunaj pa se lahko gibljejo do 23. ure, pred tem se je začela policijska ura ob 21. uri. Francoski predsednikje v torek tvitnil, da se s tem v državo vrača življenje. V okviru novih sprostitev lahko od danes za eno mizo v lokalu sedi šest gostov, odprli so se tudi notranji prostori fitnesov. V državi so še naprej obvezne maske tudi na prostem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Francija je danes v celoti odprla tudi svoje meje za prebivalce Evropske unije. Vstop v državo je možen ob predložitvi negativnega testa na novi koronavirus, dokazila o cepljenju ali prebolevnosti. Epidemiološke razmere v Franciji se že dlje časa izboljšujejo. Na intenzivni negi je trenutno okoli 2390 covidnih bolnikov, še konec aprila jih je bilo okoli 6000. Do torka so v državi najmanj enkrat cepili več kot 28 milijonov ljudi, kar je skoraj 43 odstotkov celotnega prebivalstva.New York namerava avgusta gostiti veliki koncert v Central Parku za praznovanje ponovnega rojstva mesta po pandemiji covida-19, je v ponedeljek po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil župan. Podrobnosti o programu niso razkrili, De Blasio pa je za organizacijo zaprosil znanega glasbenega producenta. De Blasio je na novinarski konferenci napovedal Teden vrnitve. Gre za niz dogodkov, s katerimi bodo proslavili izhod New Yorka iz pandemije, ki je mesto še posebej prizadela v prvih dneh. Koncert bo vrhunec »neverjetnega, nepozabnega, enkratnega tedna ... za praznovanje ponovnega rojstva New Yorka,« je dejal župan. Natančnega datuma ni razkril, a po pisanju časnika The New York Times ga okvirno načrtujejo za 21. avgust. Veliko od 60.000 vstopnic bi razdelili brezplačno, čeprav bo na voljo tudi VIP-sedišče, je povedal Davis. Koncert bi bil zadnji v vrsti večjih glasbenih dogodkov, ki bi jih gostili na trati Central Parka. Takšna sta bila brezplačni koncert Simona in Garfunkla leta 1981 in koncert Global Citizen septembra 2019.De Blasio je koncert napovedal v času, ko si v najbolj naseljenem ameriškem mestu želijo obnoviti turizem. Številne omejitve za zajezitev širjenja virusa so odpravili, guverner zvezne države New Yorkpa je v ponedeljek dejal, da bo večina preostalih ukrepov odpravljenih, ko bo dosežena 70-odstotna precepljenost.Evropski poslanci bodo na zasedanju v Strasbourgu danes razpravljali o stanju pravne države v EU in mehanizmu pogojevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Glasovali bodo tudi o predlogu resolucije, ki se nanaša na omejitev patentne zaščite za cepiva proti covidu-19, s katero bi omogočili čim širšo proizvodnjo cepiv.Vlada bo na današnji seji ponovno pretresala epidemiološke razmere. Kljub umirjanju širjenja okužb z novim koronavirusom v Sloveniji ta teden še ni pričakovati nadaljnjega sproščanja protikoronskih ukrepov, saj trenutne razmere po oceni svetovalne skupine za covid-19 tega še ne dopuščajo. Kot je v zadnjih dneh dejala vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje in infektologinja, bi sprostitev vseh ukrepov vladi lahko predlagali, ko bo Slovenija v evropskih zelenih številkah, torej ko bo 14-dnevna pojavnost manj kot 25 na 100.000 prebivalcev. »Iz izkušenj zadnjega leta vemo, da prehitro sproščanje ukrepov privede do tega, da se začne število okužb spet povečevati. Čeprav nam gre bolje, moramo še biti previdni in upoštevati veljavne ukrepe,« je opozorila Logarjeva.Po ponedeljkovih podatkih 14-dnevna incidenca v Sloveniji znaša 173 na 100.000 prebivalcev. To nas po merilih Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) uvršča v rdečo fazo. Slovenija bi lahko v oranžno fazo po evropskem semaforju prešla sredi junija, v zeleno pa v prvi polovici avgusta, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Po oceni IJS je trenutno delež kužnih približno 0,4 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 250. prebivalec. Kot je konec maja dejal premier, je glede na število precepljenih, prebolevnikov in trenutno epidemiološko stanje v državi možno pričakovati, da je razglasitev epidemije do sredine junija zadnja. V drugi polovici junija bi Slovenija tako lahko prešla v prehodno obdobje, ko bo večina ukrepov odpravljenih, je dejal premier.