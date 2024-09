Marta Kos dokončno postala kandidatka za evropsko komisarko

Podpredsednik vlade Matej Arčon je v izjavi po današnji seji vlade ocenil, da je povojna prenova Ukrajine projekt, ki je vreden več kot sto milijard evrov. Po njegovem prepričanju gre za dejstvo, da je Marta Kos predlagana za evropsko komisarko za širitev EU in obnovo Ukrajine, priznanje predsedniku vlade. Po njegovi oceni je Slovenija dobila resor, »na katerega moramo biti absolutno ponosni«.

Kot je dejal, je bila osrednja točka današnje seje imenovanje Marte Kos kot kandidatke za komisarko. »Tako kot pri nominaciji je vlada tudi njeno kandidaturo podprla soglasno,« je dejal.

Seje vlade se je udeležila tudi Kosova, ki je po Arčonovih besedah izčrpno predstavila svoj delokrog v prihodnji komisiji. Ob tem je podpredsednik vlade izpostavil pomen resorja širitve, ki ji ga je namenila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Dejansko se lahko v tem trenutku še niti ne zavedamo, kako pomembno vlogo bo imela naša komisarka v bodoči sestavi evropske komisije,« je dejal. Širitev EU je po njegovih besedah ena ključnih prioritet bodoče komisije.

Pri tem je dodal, da je prepričan, da gre pri prenovi Ukrajine za izjemno pomembno priložnost tudi za slovenske za gospodarstvenike.

Raven komunikacije na zaslišanju Kosove na parlamentarnem odboru Arčon ocenjuje kot najnižjo možen raven, na kar je, kot je dejal, od SDS že navajen. »Mislim, da ko Slovenija nastopa na evropskem parketu, kot denimo v športu, je potrebna enotnost,« je dejal Arčon in vodilno opozicijsko stranko obtožil, da prek različnih institucij in lobističnih agencij »poskuša minirati našo kandidatko. Vemo, da poslanci te stranke predsednice niso podprli, gre za prikrito rušenje naše kandidatke s ciljem destabilizirati in rušiti našo vlado in predsednika vlade.«