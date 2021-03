Vlada razrešila državnega sekretarja Mirana Miheliča

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi Mirana Miheliča s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Razrešitev velja že z današnjim dnevom, vlada je istočasno za državnega sekretarja na tem ministrstvu s 5. marcem imenovala Aleša Irgoliča.



Ukom razlogov razrešitve ne navaja, glede Irgoliča dodaja, da gre za magistra agrarne ekonomije, univerzitetnega inženirja kmetijstva, diplomiranega inženirja zootehnike s strokovnimi kompetencami s področja Skupne kmetijske politike, organizacijskimi ter vodstvenimi izkušnjami.



Kot dodajajo, odlično pozna delovna področja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj je od leta 2005 zaposlen na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, trenutno na delovnem mestu kot vodja sektorja za neposredna plačila. Na podlagi navedenega minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek ocenjuje, da je kandidat zelo primeren za zasedbo funkcije državnega sekretarja, še sporočajo z Ukoma.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: