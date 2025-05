Iz štirisobnega stanovanja v garsonjero

V nadaljevanju preberite:

»Že kar nekaj let opozarjam, da je potres največja nevarnost v Sloveniji, v državi je veliko potresno neodpornih stavb, v katerih živi več kot milijon sodržavljanov,« opozarja Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite. Primerno zavarovanih je le 20 odstotkov večstanovanjskih stavb in tudi zato so zavarovalne premije višje. Upravniki podpirajo uvedbo obveznega zavarovanja, a opozarjajo, da je protipotresna prenova draga, učinki pa niso takoj vidni, kot pri, denimo, energetski prenovi.

O nobeni lokaciji v Sloveniji ne moremo reči, da je varna pred potresom, pravi stroka. Edina rešitev je protipotresna sanacija objektov, pravi Šestan, ki je kot član strokovne skupine že pred več kot desetimi leti predlagal, da bi bila energetska sanacija dovoljena le v potresno varnih stavbah.