Vlada soglaša z razrešitvijo direktorja UKC Maribor Antona Crnjaca

Vlada je na današnji seji sprejela sklep o soglasju k razrešitvi direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Antona Crnjaca in imenovanju zdajšnjega direktorja Splošne bolnišnice (SB) Izola Radivoja Nardina za novo mandatno obdobje štirih let, so sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Svet zavoda UKC Maribor je na seji 6. julija za zaprtimi vrati z generalnim direktorjem zavoda Antonom Crnjacem sklenil sporazum o prenehanju funkcije, ki bo nastopil s 30. septembrom. Crnjac sicer ostaja v UKC Maribor. Vlada je k razrešitvi Crnjaca danes podala soglasje.

Nardinu soglasje za novi mandat

Radivoj Nardin. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ob tem je vlada sprejela tudi sklep o soglasju k imenovanju direktorja SB Izola. Svet izolske bolnišnice je namreč na 12. redni seji za direktorja za mandatno obdobje štirih let imenoval Radivoja Nardina, ki to funkcijo že zaseda.

Svet izolske bolnišnice je razpis za direktorja SB Izola objavil 14. aprila. Komisija za izvedbo razpisa in postopka izbire novega direktorja se je sestala 8. maja, pregledala prispele vloge in ugotovila, da sta na razpisano delovno mesto pravočasno prispeli dve prijavi kandidatov. Nepravočasnih vlog ni bilo.

Komisija je v nadaljevanju ugotovila, da vloga kandidata Marka Jakopiča ni bila popolna, vloga Nardina pa je bila popolna, prav tako je kandidat izpolnjeval razpisne pogoje, so še sporočili z Ukoma.

Vlada soglaša z imenovanjem Romane Martinčič za direktorico NLZOH

Vlada je na današnji seji podala soglasje k sklepu sveta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), s katerim je ta za direktorico zavoda za mandatno obdobje štirih let imenoval Romano Martinčič, so sporočili z Urada vlade RS za komuniciranje (Ukom).

Svet NLZOH je 19. maja objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda za štiriletni mandat. Komisija za izvedbo razpisa in postopka izbire novega direktorja NLZOH se je sestala 1. junija in pregledala prispele vloge ter ugotovila, da sta na razpisano delovno mesto direktorja pravočasno prispeli dve prijavi kandidatov. Nepravočasnih vlog ni bilo.

Komisija je v nadaljevanju ugotovila, da je bila prijava Romane Martinčič pravočasna, vendar vloga ni bila popolna, saj kandidatka ni priložila potrdila o nekaznovanosti. Prijava kandidata Andreja Bošnjaka je bila pravočasna in popolna.

»Glede na navedeno je bila kandidatka Romana Martinčič pozvana k dopolnitvi vloge, in sicer tako, da kandidatka potrdilo predloži najkasneje do predstavitve pred člani sveta zavoda, ki je potekala 6. junija,« so pojasnili na Ukomu. Oba prijavljena kandidata sta bila nato povabljena na predstavitev.

Bošnjak je po prejemu vabila na predstavitev sporočil, da odstopa od kandidature, zato se je svetu zavoda predstavila samo Romana Martinčič, ki je predstavila svojo kandidaturo in program, nato pa je odgovarjala še na vprašanja članov sveta zavoda.

Svet NLZOH je na seji sprejel sklep, s katerim jo je imenoval za direktorico NLZOH za mandatno obdobje štirih let.